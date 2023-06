Rowenta, la scopa elettrica lavapavimenti a un prezzo mai visto prima: sconto top

L’aspirapolvere Rowenta X-Force 11.60 Aqua è in offerta con uno sconto del 41% e risparmi quasi 200€ sul prezzo di listino. La puoi pagare anche a rate a tasso zero

Tra i tanti elettrodomestici a cui la tecnologia ha cambiato completamente faccia negli ultimi anni c’è sicuramente la scopa elettrica. Rispetto ai modelli di 5-10 anni fa, il design e le funzionalità sono cambiate completamente. Le aspirapolveri con il sacco a traino sono quasi sparite completamente, lasciando il posto a modelli molto più pratici da utilizzare. Come, ad esempio, questa Rowenta X-Force 11.60 Aqua, modello di cui vi parleremo oggi in questo articolo. Oltre a funzionalità avanzatissime, la scopa elettrica è disponibile in super offerta su Amazon grazie allo sconto del 41% che fa risparmiare quasi 200€ sul prezzo di listino. Un minimo storico che la fa diventare un vero best-buy.

La scopa elettrica Rowenta X-Force 11.60 Aqua è un modello 2 in 1: infatti, oltre ad aspirare la polvere grazie alla grande potenza del motore DigitalForce è anche in grado di lavare il pavimento. Tutto in una sola passata. Il merito è della spazzola Aqua Head, un’esclusiva che troviamo solo su alcune scope elettriche Rowenta. Un modello top di gamma, con tecnologie avanzate e che ti rende la vita molto più semplice. Non fatevi scappare questa opportunità.

Rowenta X-Force 11.60 Aqua

Rowenta X-Force 11.60 Aqua: funzionalità e scheda tecnica

Un modello top di gamma che assicura prestazioni top e una potenza di aspirazione senza parti. La scopa elettrica Rowenta X-Force 11.60 Aqua è un particolare modello 2 in 1 che oltre ad aspirare lo sporco in ogni angolo dell’abitazione grazie al suo particolare design Flex (è in grado di piegarsi fino a 90 gradi per raggiungere anche le parti più difficili) permette anche di lavare il pavimento. Il merito è della spazzola Aqua che in una sola passata lava e aspira il pavimento. Inoltre, sulla scocca sono presenti anche delle luci LED che permettono di identificare più facilmente lo sporco.

La scopa elettrica è dotata di un potente motore DigitalForce che raggiunge una potenza massima di 130AW. Dotata anche della tecnologica ciclonica elimina fino al 99,9% delle particelle di polvere, anche quelle più sottili e rilascia aria pulita. L’aspirapolvere ha tre diverse modalità di utilizzo: modalità Eco per la pulizia quotidiana, modalità Max per i peli degli animali e lo sporco più consistente (autonomia massima di 45 minuti), modalità Boost per la massima potenza.

Nella confezione sono presenti anche diversi accessori molto utili: due panni per la spazzola Aqua Head, una mini spazzola elettrica per rimuovere in profondità peli di animali e sporco, una bocchetta per le zone difficili da raggiungere, una spazzola da divano ideale per i tessuti.

Rowenta X-Force 11.60 Aqua in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super sconto e prezzo in calo per la scopa elettrica Rowenta X-Force 11.60 Aqua. Oggi la troviamo su Amazon a un prezzo di 275,99€, con uno sconto di ben il 41%. La si paga quasi la metà e il risparmio si avvicina ai 200€. Si tratta del minimo storico e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web per questa scopa elettrica. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 55,20€ al mese. Acquistandola adesso la ricevi a casa in pochissimo tempo, anche meno di ventiquattro ore. La puoi testare con tutta calma: per il reso hai 30 giorni di tempo.

Rowenta X-Force 11.60 Aqua