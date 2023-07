Rowenta, questa è la scopa elettrica da comprare subito: sconto esagerato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Rowenta

Non tutte le scope elettriche sono uguali. Ce ne sono alcune che aspirano semplicemente lo sporco, mentre altre offrono tante funzionalità in più, come ad esempio il lavaggio del pavimento. In questa seconda categoria rientra la scopa elettrica Rowenta X-Force 11.60 Aqua, un modello top di gamma che oggi troviamo su Amazon a un prezzo mai visto. Il merito è del doppio sconto disponibile sul sito di e-commerce. Oltre allo sconto del 35% che troviamo in pagina, è disponibile un ulteriore coupon sconto del valore di 50€. Il risparmio rispetto al prezzo mediano segnalato dal sito di e-commerce sfiora il 50%. Una promo da non farsi scappare assolutamente, anche perché puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Le caratteristiche e le funzionalità di questa aspirapolvere Rowenta sono davvero uniche. Oltre ad aspirare e lavare contemporaneamente, assicura anche un’ottima potenza e un’autonomia fino a 45 minuti. Le modalità di utilizzo sono tre in base alla quantità di sporco accumulato e grazie al particolare design Flex puoi arrivare anche nei posti più complicati: sotto i mobili, sotto il letto e negli angoli. Inoltre, la spazzola è dotata anche di luci LED per illuminare perfettamente lo sporco presente sul pavimento. La tecnologia di filtraggio di Rowenta cattura il 99,9% della polvere, anche le particelle più piccole.

Rowenta X-Force 11.60 Aqua

Rowenta X-Force 11.60 Aqua: le caratteristiche

Per ottenere il bollino "Scelta Amazon" bisogna avere delle caratteristiche e delle funzionalità uniche, oltre a rispettare i severi requisiti richiesti dal sito di e-commerce. Tutto questo lo troviamo nella scopa elettrica Rowenta X-Force 11.60 che oggi troviamo su Amazon a un prezzo mai visto prima.

Non si tratta della classica scopa elettrica a cui siamo abituati, ma parliamo di un modello con funzionalità speciali. Un’aspirapolvere top di gamma 2 in 1: infatti, oltre ad aspirare facilmente tutto lo sporco presente in casa grazie a una grande potenza, è in grado anche di lavare il pavimento in un’unica passata. La speciale spazzola di cui è dotato l’aspirapolvere permette questa doppia funzionalità e non resterete delusi. Si adatta a qualsiasi tipologia di superficie e di pavimento. Tramite il display presente nella parte superiore puoi impostare facilmente la modalità di utilizzo (ce ne sono 3 differenti), la potenza e controllare anche l’autonomia della batteria (con un utilizzo normale ha una durata di circa 45 minuti).

Un’altra delle caratteristiche uniche è la tecnologia Flex che permette all’aspirapolvere di arrivare ovunque. Il tubo si può flettere in tanti modi diversi per passare sotto i mobili o sotto il letto. Inoltre, la spazzola è dotata anche di luci LED per illuminare al meglio il pavimento e vedere immediatamente dove si annida la polvere. La scopa elettrica è dotata anche di un sistema di filtraggio che cattura fino al 99,9% della polvere, comprese le particelle più piccole.

Nella confezione sono presenti anche tanti utili accessori che ti aiutano nella pulizia di tutti i giorni. Al prezzo a cui la troviamo oggi è davvero imbattibile.

Rowenta X-Force 11.60 Aqua in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’aspirapolvere Rowenta X-Force 11.60 Aqua in offerta a un prezzo di 249,99€. Il prezzo finale si compone di un doppio sconto: oltre a quello ottimo del 35% presente in pagina, è disponibile un coupon sconto che fa diminuire il costo finale di altri 50€. In questo modo lo sconto finale è di ben il 46% e risparmi più di 200€ rispetto al prezzo segnalato su Amazon. C’è anche a possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 50€ al mese. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando si effettua l’ordine). Hai anche la possibilità di fare il reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto.

