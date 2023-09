Rowenta, aspirapolvere senza fili a un prezzo shock: sconto mai visto prima

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Rowenta

Gli elettrodomestici sono sempre più tecnologici, anche quelli sul mercato da decenni e che utilizzavano le nostre nonne e mamme per rassettare casa. Tra questi, rientrano anche le aspirapolveri, strumento fondamentale per eliminare dall’ambiente domestico tutte quelle particelle fastidiose, che generano allergie e rovinano l’arredamento. L’aspirapolvere Rowenta X-PERT 6.60 ha tante nuove funzioni e oggi è in offerta con uno sconto del 43% che praticamente fa scendere il prezzo a poco più della metà.

Questa aspirapolvere, oltre a essere senza fili, è dotata anche del Kit Animal Care, che rimuove facilmente i peli dei nostri amici a 4 zampe presenti in casa. Presente inoltre la funzione multi superficie, così potrai togliere la polvere su più livelli senza soluzione di continuità. È anche salva-spazio, grazie all’assenza del tradizionale sacco, anti-estetico e ingombrante. Garantisce un’autonomia di 45 minuti, quindi avrai tutto il tempo di effettuare le tue pulizie.

Aspirapolvere Rowenta senza fili

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Aspirapolvere Rowenta X-PERT 6.60: caratteristiche tecniche e funzioni

Il primo vantaggio che balza all’occhio dell’aspirapolvere Rowenta X-PERT 6.60 è che si tratta di un elettrodomestico wireless, quindi potrai spostarti agevolmente senza essere limitato dalla lunghezza del cavo elettrico. Presenta una spazzola motorizzata LED e impostazioni intuitive che ti permettono di pulire il pavimento senza troppi problemi. L’autonomia della batteria è di 45 minuti, quindi più che sufficiente per pulire casa.

Ultraleggero, è possibile anche attivare la modalità aspirabriciole, per rimuovere agevolmente le briciole da divani e poltrone. Interessante poi la posizione Stop & Go, grazie alla quale potrai posizionare la tua scopa elettrica sul pavimento quando pulisci le superfici con l’aspirabriciole: tubo e una spazzola restano "magicamente" in piedi da soli. Per i peli dei nostri amici a 4 zampe, è possibile sganciare una mini-spazzola elettrica per rimuoverli facilmente. Altri interessanti strumenti sono:

una bocchetta lancia piatta per fessure difficili da raggiungere;

una spazzola per pulire divani e letti in profondità;

due spazzole integrate per la pulizia di qualsiasi superficie;

una base di ricarica a muro.

Aspirapolvere Rowenta X-PERT 6.60: offerte in corso

L’aspirapolvere Rowenta X-PERT 6.60 è in offerta su Amazon con uno sconto del 43%, quindi lo acquisterai a un prezzo di 159.99 euro. Acquistandola oggi risparmi più di 100€ e c’è la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero: 5 rate da 32€ al mese. Grazie ad Amazon Prime, lo riceverai subito comodamente a casa e potrai restituirlo altrettanto facilmente. La polvere non sarà più un problema, così come i peli lasciati per casa dagli animali domestici.

Aspirapolvere Rowenta senza fili