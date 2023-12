Samsung Galaxy A04s, su Amazon questo low-cost è ancora più conveniente

Fonte foto: Samsung

Uno smartphone economico, per quanto considerato un device da utilizzare per le operazioni quotidiane (come social e messaggistica), non è una soluzione così comune come si crede. Le offerte sono molte e, soprattutto sul web, le occasioni non mancano. Ma questi device saranno in grado di soddisfare le aspettative dei consumatori?

Un low-cost deve essere anzitutto affidabile e, seppur con prestazioni contenute, deve poter essere comunque utilizzabile nel migliore dei modi, senza dare preoccupazioni. Perciò per non restare delusi è sempre consigliabile affidarsi a un brand noto che, anche per la fascia bassa, garantisce comunque standard di un certo livello.

Tra questi brand, troviamo sicuramente Samsung che con device come il Galaxy A04s, ha portato sul mercato un entry level immediato e funzionale. E se con le offerte Amazon il prezzo si abbassa ulteriormente, passare oltre è davvero complicato.

Samsung Galaxy A04s: scheda tecnica

Samsung Galaxy A04s ha un display PLS LCD da 6,5 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.600 pixel) e refresh rate a 90Hz.

Il processore è un Samsung Exynos 850 a cui si affiancano 3 GB di RAM e da 32 GB di memoria interna, espandibili fino a 1TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.8), uno per gli scatti di profondità da 2 MP (f/2.4) e uno per gli scatti macro sempre da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 5 MP (f2.2).

Tra le opzioni di connettività, come ben noto, non è possibile utilizzare le reti 5G dato che il chip a bordo non ha un modem adatto, tuttavia l’utente potrà comunque navigare utilizzando il 4G e il WiFi 5. Oltre a questo abbiamo anche il Bluetooth 5, l’USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e i vari sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo. Non manca nemmeno il chip per l’NFC, una cosa certamente non scontata per uno smartphone di questa categoria.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo a 15 W. Infine il sistema operativo è Android 12 con interfaccia utente proprietaria Samsung One UI 4.

Samsung Galaxy A04s: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy A04s è un telefono low-cost, semplice ma anche molto concreto, immaginato per accompagnare l’utente in tutte le operazioni quotidiane, come social e applicazioni di messaggistica, senza troppe difficoltà.

Oltre a questo, bisogna ricordare che pur trattandosi di un dispositivo economico, non rinuncia alle ben note attenzioni che il colosso sudcoreano ha per la qualità di tutti i suoi prodotti che, anche stavolta, ha portato sul mercato uno smartphone molto robusto e con un design essenziale ma comunque molto gradevole.

Il prezzo di listino di questo device è di 179,90 euro ma, grazie alle offerte su Amazon, è possibile portare a casa il Samsung Galaxy A04s a 116,09 euro (-35%¸– 63,81 euro), lo sconto perfetto per chi ha bisogno di uno smartphone nuovo e non vuole spendere una cifra esorbitante, pur scegliendo un brand di qualità come Samsung.

