Samsung Galaxy A04s: con lo sconto il prezzo è stracciato

Il settore degli smartphone entry level è uno dei più gettonati dalle grandi aziende che sempre più spesso portano sul mercato telefoni con una scheda tecnica più modesta ma che possano essere venduti a un prezzo contenuto. Non sorprende, quindi, che molti utenti giornalmente tengano d’occhio il web in cerca dell’offerta giusta per cambiare il loro vecchio smartphone spendendo pochisssimo.

L’attesa, però, potrebbe essere finita e grazie ad Amazon oggi è possibile acquistare un Samsung Galaxy A04s a un prezzo davvero stracciato, con ben 60 euro di sconto. Parliamo di un dispositivo economico, certo, ma con un display e una fotocamera principale che possono fare la differenza, insieme ad altre specifiche tecniche che difficilmente si vedono sui device di questa fascia di prezzo, come il chip NFC. A fronte di questo, l’offerta è davvero ghiotta e per chi ha bisogno di uno smartphone affidabile, da utilizzare nel quotidiano, potrebbe essere l’occasione perfetta.

Samsung Galaxy A04s – Exynos 850 – Versione 3/32 GB

Samsung Galaxy A04s: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy A04s ha un display AMOLED Infinity-V da 6,5 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.600 pixel) e refresh rate a 90Hz. Su device così economici, di solito, è molto più facile trovare un meno pregiato schermo LCD.

Il processore scelto da Samsung è Exynos 850, prodotto in casa, affiancato da 3 GB di RAM e da 32 GB di memoria interna, espandibili tramite microSD.

Il comparto fotografico ha un sensore principale da 50 MP, uno per gli scatti di profondità da 2 MP e uno per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 5 MP. Una dotazione tecnica di base, ma che riesce a garantire scatti discreti grazie al buon sensore principale ad alta risoluzione.

Per quanto riguarda le connessioni, non c’è purtroppo la possibilità di utilizzare le reti 5G ma l’utente potrà comunque navigare a velocità più che discreta con il 4G e il WiFi 5. Non mancano il Bluetooth 5, il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo. Presente anche il chip per l’NFC, una scelta che fa la differenza in uno smartphone di questa categoria di prezzo.

Per la batteria Samsung ha optato per una da 5.000 mAh con ricarica cablata a 15W. Infine il sistema operativo in dotazione è Android 12.

Samsung Galaxy A04s: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy A04s è un telefono economico con una scheda tecnica che riesce a fare la differenza tra i moltissimi prodotti che affollano questa categoria di dispositivi. Non manca nemmeno la grande attenzione di Samsung per i dettagli e le garanzie di affidabilità e robustezza che sono ben note a tutti gli appassionati di questo brand.

Il Samsung Galaxy A04s ha un prezzo di listino di 179,90 euro ma, grazie all’ottima offerta Amazon, è possibile acquistare questo smartphone in super sconto a 119 euro (-34%, -60,9 euro). Trattandosi di un telefono entry level, pensato per chi vuole spendere meno possibile, a questo prezzo è impossibile lasciarselo scappare.

