Samsung, questo smartphone lowcost costa pochissimo: offerta shock

Per acquistare uno smartphone che ti assicura buone prestazioni e che si adatta a qualsiasi situazione, non bisogna spendere per forza delle cifre elevate. Spesso basta aspettare il momento giusto e soprattutto conoscere i modelli con un ottimo rapporto qualità-prezzo. E se sei alla ricerca di un grande affare, oggi è il momento giusto per farlo. Su Amazon, infatti, è disponibile il Galaxy A04s in offerta al minimo storico e con uno sconto mai visto prima del 42%. Praticamente è come se lo paghi la metà. Il prezzo scende a poco più di 100 euro, uno dei più bassi in assoluto per un dispositivo del genere.

Il prezzo potrebbe trarre in inganno, ma le caratteristiche del Galaxy A04s sono quelle di un telefono medio di gamma adatto alla vita di tutti i giorni. Permette di effettuare tutte le azioni più frequenti: effettuare telefonate, mandare messaggi con le principali app di messaggistica, utilizzare le app social e divertirsi con i videogame. Il tutto spendendo pochissimo. La promo potrebbe terminare molto presto, quindi vi consigliamo di approfittarne subito.

Galaxy A04s: prezzo, offerta e sconto su Amazon

Una delle migliori offerte di questa settimana presenti su Amazon. Il Galaxy A04S è disponibile con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 104,99 euro. Il risparmio supera i 70 euro, una cifra elevata considerando il prezzo di listino inferiore ai 180 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Per la spedizione e la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Come per la maggior parte degli acquisti fatti su Amazon, il tempo per effettuare il reso gratuito è di ben 30 giorni.

Galaxy 04S: la scheda tecnica

Lo abbiamo già detto all’inizio: il prezzo non deve trarre in inganno. Il Galaxy A04s è uno smartphone che si presta a qualsiasi utilizzo e lo puoi usare sia come telefono principale se vuoi spendere poco sia come muletto dove appoggiare una seconda scheda o come dispositivo di lavoro. Per capirlo basta solamente analizzare la scheda tecnica.

Uno degli elementi di spicco è sicuramente lo schermo. Lo smartphone è dotato di un display da 6,5 pollici con una risoluzione elevata e un refresh rate fino a 90 Hz, che lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano. I colori sono nitidi e chiari. La potenza è assicurata dal processore Samsung Exynos 850 octa-core, da 3GB di RAM e da una memoria interna da 32GB (espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD).

Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera che assicura ottimi scatti grazie al sensore principale da 50 megapixel. A supporto due sensori da 2 megapixel dedicati rispettivamente alle foto macro e alla profondità. La fotocamera frontale, invece, è da 5 megapixel.

Chiudiamo con alcune caratteristiche molto utili nella vita di tutti i giorni. Partiamo dalla batteria da 5000mAh che ti supporta tutto il giorno e con un utilizzo normale copre anche le 48 ore. Per lo sblocco del dispositivo, invece, puoi utilizzare l’impronta digitale. Uno smartphone che di certo non ti delude e che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

