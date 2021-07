Samsung Galaxy A12s: il nuovo low cost è in arrivo

Neppure un anno dopo la presentazione di Galaxy A12, a sentire quanto si vocifera sul web, Samsung sarebbe vicina all’ufficializzazione della versione leggermente rivista in termini di caratteristiche tecniche che sarà chiamata, semplicemente, Galaxy A12s. Lo smartphone attuale era stato presentato a novembre dello scorso anno, e adesso, pochi mesi più tardi, sembra essere giunta l’ora del successore.

Dopo un paio di indiscrezioni il quadro intorno a Galaxy A12s, lo smartphone di fascia medio bassa di Samsung, purtroppo non può essere definito chiaro. Mancano all’appello diverse informazioni, ma sussiste la certezza che con lui Samsung spera di avere una buona freccia al suo arco per tenere testa ai brand che su quella fascia vanno per la maggiore come Realme e Redmi, molto conosciuti ed apprezzati dagli utenti che vogliono spendere relativamente poco per uno smartphone Android pur mantenendo delle buone prestazioni. Di solito le rinunce su questa fascia di mercato riguardano i materiali, le prestazioni fotografiche ed in qualche caso pure la definizione e la tipologia del display.

Samsung Galaxy A12s, le possibili specifiche

Come anticipato in apertura, le informazioni sul conto di Samsung Galaxy A12s non sono moltissime, nonostante lo smartphone coreano sia indicato vicino alla presentazione, specie per l’apparizione dei giorni scorsi tra le pagine filippine del supporto Samsung e per il passaggio dall’ente di certificazione Bluetooth SIG.

L’ultimo rumor ipotizza la presenza a bordo di Galaxy A12s del chip Exynos 850 prodotto da Samsung, e dell’interfaccia utente coreana basata su Android 11. Nient’altro per il resto sul conto di un prodotto che comunque viene descritto come molto simile al predecessore, nonostante alcune caratteristiche dovrebbero essere riviste.

Come ad esempio il chip, che come menzionato dovrebbe essere l’Exynos 850 di Samsung pronto a rimpiazzare l’Helio P35 che invece ha “motorizzato" lo smartphone in commercio insieme ad un quantitativo di memorie che nella configurazione più dotata poteva contare su 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Potrebbe essere migliorato il display, che sul Galaxy A12 non ha convinto tutti: è un pannello IPS da 6,5 pollici con risoluzione HD+ da 720 x 1.600 pixel. Comprensibile per la fascia di prezzo che Samsung possa rinunciare ad un display OLED – anche se qualche esempio tra la concorrenza diretta c’è -, si potrebbe chiedere qualcosa in più invece in termini di risoluzione.

Possibili le migliorie su Galaxy A12s, ma tutt’altro che scontate, sul fronte delle fotocamere: lo smartphone attuale ha una fotocamera frontale da 8 megapixel e quattro al posteriore, con la principale da 48 megapixel, una ultra grandangolare da 5 MP e due sensori “accessori" da 2 MP ciascuno.

Poco probabile invece che Samsung Galaxy A12s possa avere una batteria diversa dal momento che per far meglio bisognerebbe superare i già elevati 5.000 mAh dello smartphone attuale, che peraltro ha pure la ricarica a 15 watt.

Samsung Galaxy A12s, le ultime sul prezzo

Nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione in merito al possibile prezzo di Galaxy A12s, secondo cui dovrebbe arrivare in due configurazioni di memoria, 4+64 GB e 4+128 GB, rispettivamente da 180 e 200 euro circa. Tre le colorazioni: nero, bianco e blu.