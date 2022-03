Samsung Galaxy A13 e A23 ufficiali: come sono

Due nuovi smartphone della gamma Samsung Galaxy sono pronti per il mercato italiano e europeo. Presentati ufficialmente sul sito web della casa madre, sebbene con dati ancora parziali, il Galaxy A13 e Galaxy A23. Come tutti i dispositivi della gamma Galaxy A, anche A13 e A23 sono dispositivi di fascia bassa ma, come tutti i Galaxy di Sasmung, offrono qualcosa in più rispetto alla concorrenza cinese ultra low cost in quanto a qualità costruttiva e materiali.

La casa sudcoreana ha cercato di tarare al meglio le potenzialità dei due nuovi terminali, destinati a chi vuole un telefono robusto per videochiamare, navigare oppure per guardare serie TV, ma non ha bisogno di prestazioni molto elevate né della connessione 5G. Con entrambi i modelli, infatti, da una parte si resta nel 4G ma dall’altra si ottengono il sistema operativo Android 12 e buone batterie di 5.000 mAh. Quindi un compromesso equo per tenere il prezzo basso a fronte di un’offerta tecnologica sufficiente a garantire prestazioni base per tutte le attività principali e per le app più diffuse: social, streaming, navigazione Web.

Samsung Galaxy A23: caratteristiche tecniche

Il nuovo Samsung Galaxy A23 (in foto) è dotato di chip Octa Core: Samsung non specifica quale, ma si suppone sia il Qualcomm Snapdragon 680 4G. Tre i tagli di memoria disponibili: 4/64 GB, 6/64 GB e 8/128 GB. Lo spazio di archiviazione è espandibile con scheda microSD, fino a 1 TB.

Il display da 6,6 pollici di diagonale, con tecnologia TFT (cioè LCD, in questa fascia di prezzo l’OLED è troppo), con design V-Cut (cioè con notch a goccia), risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Lo schermo è protetto da vetro Gorilla Glass 5.

Le fotocamere posteriori sono 4: principale da 50 MP, grandangolo da 5 MP, macro da 2 MP e sensore di profondità da 2 MP. Inutile dire che l’unico sensore di qualità è il principale: anche Samsung inserisce sensori aggiuntivi che, nella pratica, non vengono quasi mai usati. La fotocamera frontale per i selfie è da 8 MP. La batteria di 5.000 mAh, con ricarica da 25 W.

Samsung Galaxy A23 è disponibile in tre colori, Black, White, Peach e Blue, ma non è ancora stato ufficializzato il prezzo di lancio, né la data. Si suppone un prezzo poco sotto i 200 euro, con arrivo sul mercato entro fine marzo.

Samsung Galaxy A13: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy A13 è quasi identico a Galaxy A23: le uniche variazioni sono le dimensioni, le memorie e il chip. In realtà A13 è solo di pochissimi millimetri più piccolo mentre i tagli di memoria sono 3/32 GB, 4/64 GB e 6/128 GB. Anche in questo caso il chip è sconosciuto, ma siamo certi che è diverso da quello di A23 pereché le frequenze di lavoro non corrispondono. Vista la fascia di prezzo, è ipotizzabile un chip MediaTek Helio o un vecchio Samsung Exynos.

Per il resto troviamo la stessa identica configurazione sia per le fotocamere che per la batteria e lo stesso schermo LCD da 6,6 pollici con notch a V. Nonostante la configurazione hardware inferiore, poi, troviamo ancora Android 12 con One UI 4.1 e non Android Go.

I colori disponibili sono quattro, Black, White, Peach e Blue, mentre la disponibilità attesa (ma non dichiarata) è sempre entro marzo, con un prezzo ipotizzabile nella ..