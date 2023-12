Samsung Galaxy A14 5G, il low cost di Samsung ora costa pochissimo

Fonte foto: Samsung

Uno smartphone entry level è la scelta ideale per milioni di utenti in tutto il mondo, che non hanno bisogno di grandi prestazioni, non usano applicazioni pesanti che richiedono molta memoria, ma spesso non vogliono rinunciare a tecnologie come il 5G e ad aggiornamenti software costanti e garantiti per diversi anni per aumentare la vita del telefono.

Purtroppo, però, di prodotti a basso prezzo che offrano queste caratteristiche ce ne sono ancora pochi. Uno è senza dubbio il Samsung Galaxy A14 5G, dispositivo entry level della gamma Samsung che unisce la qualità e l’affidabilità del marchio coreano ad un prezzo molto vantaggioso e, per di più, per le prossime ore è disponibile su Amazon con uno sconto eccellente.

Samsung Galaxy A14 5G: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy A14 5G ha uno schermo PLS LCD da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.408 pixel) e refresh rate fino a 90 Hz. Il processore sullo smartphone è un MediaTek Dimensity 700 con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria, espandibile acquistando una scheda microSD. La funzione RAM Plus, inoltre, permette all’utente di ottenere più RAM, attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Per quanto riguarda il comparto fotografico c’è un sensore principale da 50 MP (ƒ/1.8), uno per la profondità da 2 MP (ƒ/2.4) e uno per le foto macro da 2 MP (f/2.4). La selfiecamera, invece, è da 13 MP (f/2.0).

Tra le connessioni c’è il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, l’NFC e i sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC).

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo a 15 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria Samsung One UI Core 5.0, pronto a ricevere l’aggiornamento a Android 14 già alla prima accensione.

Samsung Galaxy A14 5G: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy A14 5G è uno smartphone versatile e molto concreto, la scelta ideale per gli utenti che hanno bisogno di un telefono robusto e affidabile da utilizzare nelle attività quotidiane legate all’intrattenimento sul web (navigazione, social e messaggistica).

Parliamo anche di un device moderno che, nonostante il suo essere un low-cost, permette comunque di accedere alla rete 5G (cosa non scontata in questa fascia di prezzo) e all’ultima versione del sistema operativo di casa Google.

Il prezzo di questo device è di 269,90 euro, ma con l’ottima offerta Amazon si scende fino a 208 euro (-23%, -61,9 euro), uno sconto molto interessante che potrebbe rappresentare l’occasione perfetta per passare a uno smartphone più recente, pronto per il futuro, di un ottimo brand, senza spendere somme da capogiro.

