Samsung Galaxy A15 5G, con l'offerta Amazon il prezzo è davvero irripetibile

Anche quando si acquista uno smartphone low-cost, è chiaro che non tutti i brand sono uguali e alcuni più di altri hanno saputo fare la differenza sul mercato, producendo device economici ma comunque di buona fattura, pronti a soddisfare le esigenze degli utenti.

Tra questi c’è sicuramente Samsung diventata ormai una delle aziende più influenti del settore che anche quando presenta un prodotto entry level, riesce comunque a dare ai consumatori quel qualcosa in più, che spicca notevolmente sulla concorrenza.

È il caso del Galaxy A15 5G un telefono con una scheda tecnica semplice e senza eccessi, progettato per costare poco ma per dare alle persone tutto ciò di cui hanno bisogno, incluso l’accesso alla rete 5G, un display di buona fattura e un processore capace di bilanciare ottimamente prestazioni e consumi.

Con le offerte Amazon il prezzo di questo device è ancora più conveniente arrivando sotto i 200 euro e con uno sconto così è davvero un affare.

Samsung Galaxy A15 5G – MediaTek Dimensity 6100 Plus – Versione 4/128 GB

Lo schemo scelto da Samsung per il suo Galaxy A15 5G è un Super AMOLED da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.340 pixel) e refresh rate fino a 90 Hz.

Il processore è un MediaTek Dimensity 6100+ affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, con l’utente che può espandere la memoria interna fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da tre fotocamere: un sensore principale da 50 MP, uno ultra-grandangolare da 5 MP e un terzo sensore da utilizzare per la profondità da 2 MP. La selfiecamera è da 13 MP.

Sul fronte delle connessioni c’è, naturalmente, il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo da 25 W. Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente OneUI 6.0 e 4 anni di major update.

Il Samsung Galaxy A15 5G è uno smartphone orientato alla fascia bassa del mercato, con il colosso sudcoreano che ha portato in commercio un dispositivo essenziale e dal prezzo contenuto.

Parliamo di un telefono che si rivolge a quegli utenti che hanno bisogno di un prodotto da utilizzare nella vita di tutti i giorni, tra social e navigazione sul web, e vogliono spendere il giusto ma senza rinunciare alla ben nota qualità dei prodotti a marchio Samsung.

Per questo device, il prezzo di listino è di 239,90 euro ma, grazie agli sconti su Amazon, si scende ulteriormente fino a 189,90 euro (-21%, -50 euro), un’offerta che può davvero fare la felicità di molti e rende questo dispositivo ancora più accessibile.

Samsung Galaxy A15 5G – MediaTek Dimensity 6100 Plus – Versione 4/128 GB

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.