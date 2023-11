Fonte foto: Samsung

Samsung è uno di quei produttori di smartphone che non ha assolutamente bisogno di presentazioni e, a prescindere dalla fascia di prezzo dei suoi device, garantisce ai suoi consumatori sempre standard di qualità elevatissimi, perfetti per ogni esigenza.

Tra i low cost dell’azienda sudcoreana, spicca sicuramente il Samsung Galaxy A14 5G, uno degli smartphone più recenti del colosso della tecnologia, già disponibile su Amazon con uno sconto davvero molto interessante.

E se per le prossime ore il prezzo si ferma poco sopra i 200 euro, passare oltre diventa davvero molto difficile.

Samsung Galaxy A14 5G: scheda tecnica

Samsung Galaxy A14 5G ha un display PLS LCD da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.408 pixel) e refresh rate a 90 Hz.

Il processore è un MediaTek Dimensity 700 affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Disponibile anche la funzione RAM Plus che permette all’utente di guadagnare RAM aggiuntiva, attingendo allo spazio di archiviazione interna dello smartphone (se disponibile).

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (ƒ/1.8), un sensore per la profondità da 2 MP (ƒ/2.4), un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 13 MP (f/2.0).

Tra le opzioni di connettività troviamo: il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0 e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Lo smartphone ha anche il chip per l’NFC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata a 15 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria Samsung One UI Core 5.

Samsung Galaxy A14 5G: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy A14 5G è uno smartphone entry level di buona fattura, con una scheda tecnica semplice, perfetta per chi ha bisogno di un device versatile da utilizzare per l’intrattenimento e la vita di tutti i giorni, tra navigazione sul web, social network, applicazioni per la messaggistica e poco altro.

Tra le particolarità di questo dispositivo c’è sicuramente l’ottima autonomia e, un dettaglio che potrebbe fare la differenza rispetto alla concorrenza, la possibilità di accedere alla rete veloce 5G che, generalmente, viene preclusa ai device di questa categoria.

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy A14 5G è di 269,90 euro, ma con gli sconti Amazon è possibile portare a casa questo smartphone a 200,5 euro (-26%, -69,4 euro), l’occasione perfetta per cambiare un vecchio smartphone ma senza spendere cifre esorbitanti.

