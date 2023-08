Samsung Galaxy A34 5G: con questa offerta oggi costa pochissimo

Fonte foto: Samsung

Acquistando uno smartphone di fascia media i rischi sono molti, primo fra tutti quello di portare a casa un telefono con una scheda tecnica poco interessante a un prezzo troppo elevato. Per questo motivo, prima di scegliere un modello piuttosto che un altro, è sempre opportuno studiare questa fascia di mercato, in modo da evitare brutte sorprese, pentendosi del proprio smartphone già dal primo avvio.

Chiaramente alcuni produttori più di altri, possono essere comprati più o meno a scatola chiusa e tra questi c’è Samsung, da sempre garanzia di smartphone potenti e affidabili. E tra i device più interessanti dell’azienda sudcoreana troviamo il Samsung Galaxy A34 5G, un medio gamma dalle grandi potenzialità che per le prossime ore arriva in super offerta su Amazon.

Samsung Galaxy A34 5G – Processore MediaTek Dimensity 1080 – Versione 6/128 GB

Samsung Galaxy A34 5G: scheda tecnica

Samsung Galaxy A34 5G ha un display Super AMOLED da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.340 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo un vetro Gorilla Glass 5, che lo tiene al sicuro da graffi, urti e cadute accidentali. Il processore è un MediaTek Dimensity 1080 affiancato, in questo caso specifico, da 6 GB di RAM e da 128 GB di spazio di archiviazione interno, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 48 MP (f/1.8) con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e uno per gli scatti macro da 5 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 13 MP (f/2.2). Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 3.2 e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Presente, naturalmente, anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria ha una capacità da 5.000 mAh con ricarica cablata a 25 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia Samsung One UI 5.1. Infine Samsung Galaxy A34 5G ha anche la certificazione IP67, che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy A34 5G: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy A34 5G è uno smartphone di fascia media, con una scheda tecnica equilibrata e versatile, che lo rende perfetto sia per la vita di tutti i giorni e sia per chi ha bisogno di quel qualcosa in più, da sfruttare (con le dovute accortezze) anche per la produttività. Parliamo di un telefono completo, realizzato da Samsung con la cura che contraddistingue tutti i suoi device e che li rende affidabili, resistenti e con un design che non passa inosservato.

Il prezzo di listino è di 399,90 euro ma, grazie all’offerta Amazon per le prossime ore è possibile portare a casa questo smartphone a 295,05 euro (-26%, -104,85 euro) e con uno sconto così interessante non bisogna pensarci troppo.

