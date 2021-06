Samsung Galaxy A22 5Ge 4G, le specifiche ufficiali

Il nuovo Samsung Galaxy A22 5G, e la sua variante 4G, sono ufficiali. Arrivano proprio dalla casa madre le specifiche tecniche degli smartphone appartenenti alla serie di fascia economica che, come già accaduto in passato, sanno incuriosire quella fetta di pubblico che preferisce dispositivi dal prezzo più contenuto senza rinunciare alle prestazioni.

Si vanno dunque ad aggiungere altri due tasselli al mosaico delle proposte dell’azienda coreana che, per l’occasione, punta su device di meno pretese ma che non vogliono essere da meno, soprattutto nel caso di Galaxy A22 5G, rispetto alle dotazioni già viste nelle controparti più care presenti sul mercato. Dimensioni contenute e peculiarità interessanti fanno di questi due nuovi telefonini in forza alla linea Galaxy A delle valide alternative da non sottovalutare, in una categoria che nel tempo ha saputo costruirsi una nicchia di estimatori sempre più attenta ai minimi dettagli.

Samsung Galaxy A22 5G, tutte le caratteristiche

È il dispositivo che dà il meglio di sé in rete, tra i due recentemente presentati, visto che è l’unico a poter contare sul 5G, probabilmente il più economico tra le offerte del colosso coreano. Sul lato frontale troviamo un display da 6,6 pollici Infinity-V LCD IPS, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 60Hz. Nel cuore è presente un processore MediaTek Dimensity 7005G, con GPU Mali-G57 MC2, insieme alla combinazione di RAM da 4/6/8GB e 128GB di spazio di archiviazione, espandibile attraverso scheda microSD.

Il comparto video ha dalla sua un modulo fotografico triplo sul retro, strutturato in un sensore principale da 48MP e f/1.8, lente ultra-grandangolare da 5MP e f/2.2 e un ulteriore sensore di profondità da 2MP e f/2.4. Nel notch frontale, dedicata ai selfie e alle videochiamate c’è la fotocamera da 8MP.

Lo smartphone può fare affidamento su una capiente batteria da 5000mAh, con supporto alla ricarica a 15W. A completare la dotazione, Wi-Fi e Bluetooth, GPS, lettore per le impronte digitali sulla scocca laterale e, gradita presenza, la porta USB Type-C e per il connettore mini jack da 3,5mm dedicato alle cuffie cablate.

Dalle misure di 167.2 x 76.4 x 9 mm e 203 grammi di peso, il telefono viene realizzato in quattro diverse colorazioni: bianco, grigio, verde menta e viola. Il prezzo si Samsung Galaxy A22 5G al momento è noto solo in Olanda: 229 euro.

Samsung Galaxy A22 4G, tutte le caratteristiche

È il fratello con connettività meno performante ma può sfruttare alcune scelte di tipo tecnico differenti rispetto alla precedente versione che gli consentono di farsi apprezzare senza alcun rimorso. Su Samsung Galaxy A22 4G abbiamo a disposizione uno schermo Infinity-U da 6,4", leggermente più piccolo di quello montato sul 5G, ma dotato di risoluzione HD+, tecnologia Super Amoled e refresh rate a 90Hz.

Guardando all’interno, è implementato sempre un SoC MediaTek ma nella tipologia Helio G80, con tagli di RAM e memoria interna da 4/6GB per la prima e 128GB per la seconda, non espandibile a causa dell’assenza dello slot per le schede esterne.

Il modulo fotografico del Galaxy A22 4G è quadruplo, con un sensore primario da 48MP e f/18, lente ultra-grandangolare da 8MP e f/2.2 a cui si aggiunge la coppia macro e profondità da 2MP ciascuno. Frontalmente, invece, incastonato nel display vi e una cam da 13MP.

Pure in questo caso la batteria è particolarmente ampia, da 5000mAh e fast charge cablata da 15W. E poi, non mancano WiFi, Bluetooth, GPS e doppio alloggiamento per cavo Usb Type-C e minijack da 3,5mm. Più leggero, solo 186 gr., e dalle dimensioni di 159,3 x 73,6 x 8,4 mm, anche Galaxy A22 4G sarà disponibile in quattro colori, bianco, nero, verde menta e viola ad un costo che, per il momento, non è ancora stato rivelato.