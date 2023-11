Samsung Galaxy A23 5G, grazie a Amazon è un vero affare

Fonte foto: Samsung

Gli smartphone a marchio Samsung sono da sempre la scelta preferita di milioni di utenti in tutto il mondo, consapevoli di acquistare telefoni di ottima fattura e dalle grandi potenzialità a prescindere dalla fascia di prezzo che si sceglie.

E non sorprende, quindi, che tra i prodotti più gettonati di Amazon ci siano proprio i dispositivi del colosso sudcoreano, spesso disponibili a prezzi davvero allettanti. Come accade, ad esempio, con il Samsung Galaxy A23 5G che per le prossime ore può essere acquistato in super offerta.

Samsung Galaxy A23 5G: scheda tecnica

Samsung Galaxy A23 5G ha un display PLS LCD da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.408 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Presente anche un vetro Corning Gorilla Glass 5 che protegge lo schermo da qualsiasi sollecitazione esterna, intenzionale o meno.

Il processore a bordo è un Qualcomm Snapdragon 695 5G con 4GB di RAM e 128 GB di memoria, con la possibilità di arrivare a 1TB tramite l’acquisto di una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da quattro fotocamere: una principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), una ultra-grandangolare da 5 MP, una per le macro da 2 MP e una per la profondità da 2 MP. La selfiecamera è da 8 MP.

Tra le varie opzioni di connettività abbiamo: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.2, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, USB-C, NFC e i diversi sistemi di geolocalizzazione satellitare.

La batteria all’interno del Samsung Galaxy A23 5G è da 5.000 mAh con ricarica via cavo da 25 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria OneUI 4.0.

Samsung Galaxy A23 5G: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy A23 5G è uno smartphone entry level, caratterizzato soprattutto da una grande qualità costruttiva, propria di tutti i device del colosso sudcoreano, e da una scheda tecnica interessante che può conquistare anche l’utente più esigente, quello che cerca un device di valore ma comunque dal prezzo contenuto.

Più che buona l’autonomia, con Samsung che garantisce anche più di un giorno di utilizzo, ma senza esagerare con applicazioni troppo pesanti. Interessante anche il comparto fotografico che, soprattutto grazie al sensore principale, permette di realizzare foto di livello, soprattutto in condizione di luce ottimale.

Il prezzo di listino di questo smartphone è di 349,90 euro ma, grazie alle ottime offerte su Amazon, per le prossime ore è possibile acquistare il Samsung Galaxy A23 5G a 216 euro (-38%, -133,9 euro), un’offerta decisamente allettante che farà la felicità di tutti coloro che sono in cerca di un nuovo smartphone e non vogliono spendere cifre spropositate.

Importante sottolineare che, anche se non è venduto direttamente da Amazon, il dispositivo beneficia comunque di tutte le ben note garanzie dell’e-commerce.

