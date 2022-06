Samsung Galaxy A33, sarà un best seller, ma non un best buy

Quando si parla di smartphone più venduti al mondo, Samsung Galaxy A33 può svolgere un ruolo da protagonista, perché questa è la famiglia di cellulari più popolare tra quelli prodotti in Sud Corea.

Quando si pensa a Samsung, i primi modelli che vengono in mente oggi sono di sicuro quelli con display pieghevole o la prestigiosa serie Galaxy S, ma in realtà quelli che poi generano molte vendite e contribuiscono a fare di questa azienda leader nel mercato degli smartphone sono i cellulari Galaxy A.

Lo scorso anno Galaxy A12 è stato l’unico prodotto dall’azienda ad entrare nella Top 10 di vendita globale, mentre in Italia Galaxy A52S ha riscosso un successo semplicemente clamoroso e ancora oggi è uno dei modelli più ricercati.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Come è fatto Galaxy A33

Samsung ha fatto una scelta piuttosto radicale, anche per distinguersi dai molteplici modelli cinesi in arrivo sul mercato, tra cui è difficile riuscire a cogliere le differenze: produce un numero estremamente contenuto di cellulari, con un linguaggio dello stile che richiama la gamma più prestigiosa, la già citata serie Galaxy S. In qualche modo, Galaxy A33 richiama quel mondo, anche se le linee sono molto più semplici e in qualche modo elementari.

Non per questo, però, il suo aspetto risulta meno gradevole: parliamo di un cellulare con un design lineare, potremmo addirittura definirlo minimale, che noi abbiamo provato nella versione nera, poco appariscente e molto pratica.

Le sue misure potrebbero essere definite medie, rispetto ad alcuni prodotti il cui peso ormai supera i 200 g: in questo caso ci si ferma a poco più di 180 g, con un display Super AMOLED da 6.4". Questo dato si traduce nella vita di tutti i giorni con una buona portabilità e con la possibilità di far scomparire il telefono nella tasca, anche quella della giacca .

Per la fotocamera frontale è stata fatta la scelta della “goccia", dove è allocata la selfie cam da 13 mpx. Sulla parte posteriore c’è un blocco delle fotocamere con 4 sensori, tutto sommato molto discreto rispetto ad altre proposte che vediamo in questo periodo sul mercato: le ottiche sporgono solo leggermente con una area ricurva che risulta esteticamente gradevole.

Per entrare nel dettaglio della fotocamera principale, possiamo descrivere un sensore principale da 48 mpx, un grandangolo da 8 mpx, quindi due sensori da 2 mpx.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Come funziona Samsung Galaxy A33

Per il dovere di trasparenza che ci lega a chi legge, dobbiamo condividere una valutazione un po’ contrastata di questo smartphone, che ci piace per alcuni aspetti, ma ci delude un po’ su altri, in particolare sul fronte dei miglioramenti rispetto ai modelli dello scorso anno.

Le nostre prime perplessità riguardano il processore di questo Samsung Galaxy A33: a dire il vero, bisogna parlare più in generale di performance, che non sono eccellenti, ma rimane aperto il dubbio se le incertezze che si sperimentano usando questo smartphone possano dipendere proprio dal processore oppure da un software che non è ottimizzato.

Anche la fotocamera offre risultati altalenanti, con ottimi scatti quando c’è molta luce, ma grande difficoltà appena cala la luminosità; i video non sono granché, perché i colori non sono mai “crispy", pur arrivando alla definizione di 4K sia per la camera posteriore che per quella frontale.

Quello che invece ci piace tantissimo è l’esperienza solidissima dell’interfaccia di Samsung, le molteplici soluzioni che si integrano al sistema operativo Android di Google, per offrire un cellulare che, pur con prestazioni più limitate, offre le stesse identiche funzionalità dei suoi lontani parenti da 1000 €. A questo dettaglio, si aggiunge quello dell’eco sistema di Samsung, che rappresenta una delle migliori soluzioni del mercato: comprando un cellulare del marchio coreano, si entra in un mondo di prodotti, soluzioni e servizi, che pochi altri possano garantire nel mondo.

Partendo da quella valutazione complessiva, abbiamo l’impressione che chi è alla ricerca di un nuovo cellulare e non vuole spendere una follia, fa bene se pensa ad un prodotto di Samsung, ma noi opteremmo senza dubbio per Galaxy A52s, che offre hardware migliore, prestazioni superiori, complessivamente più elevata, allo stesso prezzo.

Questa è la ragione per cui siamo convinti che Galaxy A33 sarà un best seller e venderà moltissimi dispositivi, ma non sarà un best buy, il migliore acquisto che possiate fare.