Samsung Galaxy A34 5G è pronto: come va nei test

Come spesso accade i nuovi smartphone prima di essere rilasciati sul mercato vengono testati da Geekbench che prova la loro effettiva potenza e non solo. L’ultimo modello passato sotto i rigorosi test delle prestazioni è il nuovo Galaxy A34 5G che presto verrà quindi lanciato, prevedibilmente al livello globale in sostituzione dell’attuale Galaxy A33 5G (in foto).

Galaxy A34 5G: caratteristiche tecniche

La prima cosa che trapela dal database di Geekbench è sul nuovo Galaxy A34 5G è il SoC: dotato di otto core, di cui sei a 2 GHz e i restanti due, dedicati alle prestazioni, a 2,2 GHz, dovrebbe essere il Mediatek Dimensity 1080 realizzato a 6 nm da TMSC e dodato della GPU Mali G68. Si tratta di un chip con un modem 5G e molte delle interfacce di connessione più attuali.

Sempre della scheda rilasciata da Geekbench veniamo a conoscenza che il modello testato è dotato di 6 GB di RAM e arriva con Android 13 a bordo e, di conseguenza, interfaccia UI 5.0. Non è impossibile che le versioni di Galaxy A34 5G messe in commercio avranno anche una dotazione di RAM superiore rispetto al modello testato, magari anche con 8 GB di RAM (probabilmente di tipo LPDDR5).

Questa configurazione ha raggiunto i 778 punti nel test single core e 2.332 in quello multicore di Geekbench, valori in linea con il già citato chip di MediaTek.

I rumor sul modello A34 5G che andrà a sostituire il Galaxy A33 5G sul mercato, parlano della presenza di un display AMOLED da 6,5 pollici e di un comparto fotografico composto da tre sensori. Il principale dovrebbe essere da 48 MP, abbinato a un ultra grandangolare da 8 MP e un macro da 5 MP.

Sicuramente questo modello di smartphone verrà dotato di un ingresso per jack da 3,5 mm, di una porta USB-C che avrà il doppio scopo di ricevere la ricarica per la batteria dall’alimentatore (che molto probabilmente non sarà in dotazione) e di connettere lo smartphone a un PC o a un laptop, tramite un unico cavo.

Le dimensioni dello smartphone sarebbero 161,3 mm in lunghezza, 77.7 mm in larghezza per uno spessore di 8.2 mm.

Galaxy A34 5G, lancio nel nuovo anno

Il fatto che il nuovo Samsung Galaxy A34 5G sia comparso sul sito di Geekbench lascia presagire un lancio imminente: probabilmente dopo l’evento Samsung di febbraio 2023 durante il quale i riflettori saranno tutti puntati su nuovi Galaxy S23. Insieme ai modelli Galaxy A54 5G e Galaxy A14 5G il nuovo Galaxy A34 5G andrà a completare la gamma A 2022, fatta come al solito di dispositivi di fascia media.