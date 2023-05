Samsung Galaxy A34 5G, impossibile pagarlo meno di così

Uno smartphone di fascia media di buon livello oggi non costa meno di 400 euro. L’aumento generale dei prezzi si fa sentire ma il budget a disposizione è quasi sempre è inferiore. Per chi ha un briciolo di pazienza però, è possibile non rinunciare all’acquisto di un buon modello, di un’ottima azienda, grazie alle offerte Amazon che mettono in sconto anche prodotti molto recenti.

E’ il caso di Samsung Galaxy A34, un dispositivo arrivato in Italia un paio di mesi fa, con una scheda tecnica di ottimo livello per chi cerca un telefono per usare i social o le app di messaggistica, vedere film in streaming, pagare con il telefono nei negozi. In più ha un ottimo sensore fotografico principale con stabilizzatore ottico e tanta batteria per arrivare senza ansia da ricarica fino a fine giornata, spesso anche oltre.

Samsung Galaxy A34 5G – MediaTek Dimensity 1080 – Versione 6/128 GB

Samsung Galaxy A34 5G: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per il Samsung Galaxy A34 è il MediaTek Dimensity 1080 (recentemente ribattezzato MediaTek Dimensity 7050), abbinato a 6GB di RAM e 128 GB di storage, che possono arrivare fino a 1 TB acquistando a parte una scheda microSD.

Il display è un Super AMOLED da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità massima di 1.000 nit. Il lettore per le impronte digitali si trova sotto il pannello e lo schermo è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 5.

Sulla parte posteriore del Samsung Galaxy A34 è stato collocato il comparto fotografico disposto nella classica formazione a semaforo (cioè con i tre sensori in verticale). Il sensore principale è da 48 MP (f/1.8) con stabilizzatore ottico (OIS), l’ultra grandangolare è da 8 MP (f/2.2) e il macro è da 5 MP (f/2.4). La fotocamera frontale è inserita in un notch a forma di U, ed è da 13 MP (f/2.2).

Con il SoC MediaTek Dimensity 1080 sono disponibili il modem 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.2. Grazie al chip NFC aggiuntivo, invece, con il Samsung Galaxy A34 è possibile effettuare pagamenti contactless nei negozi fisici (con il POS) e per chi preferisce ascoltare musica (e audio in genere) è possibile usare le cuffiette con filo poiché è presente la presa per il jack da 3,5 millimetri.

La batteria è da 5.000 mAh e ha la ricarica da 25W. Samsung Galaxy A34 5G è certificato IP67 e quindi resiste a polvere e a brevissime immersioni in acqua.

Samsung Galaxy A34: l’offerta Amazon

Il Samsung Galaxy A34 è arrivato in Italia un paio di mesi fa, dunque è un dispositivo recentissimo, con un prezzo di listino di 399,90 euro. Con l’offerta attualmente disponibile su Amazon, però, questo smartphone costa molto meno: 286,77 euro (-28%, -113,13 euro). Lo sconto è davvero fantastico e questa è la migliore occasione possibile per acquistare un telefono Samsung, nuovo e di fascia media, ad un prezzo così vantaggioso.

