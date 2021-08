Samsung Galaxy A52s 5G arriva in Italia: quanto costa

Finita l’euforia derivante dal lancio sul mercato dei nuovi top di gamma pieghevoli Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, che stanno già vendendo benissimo, Samsung torna a battere sui telefoni “per la gente comune“: è arrivato anche in Italia il Galaxy A52s 5G, versione leggermente rivista del Galaxy A52 che si va a inserire nella fascia media del mercato.

La differenza tra il Galaxy A52 e il Galaxy A52s è soltanto nel chip utilizzato: il primo smartphone è dotato di Qualcom Snapdragon 750G, il secondo monta un Qualcomm Snapdragon 778G. Quest’ultimo è in pratica una versione low cost dello Snapdragon 888, il top di gamma 2021 di Qualcomm che equipaggia la maggior parte degli smartphone flagship di quest’anno. Il passaggio da un chip all’altro dovrebbe portare a sostanziosi miglioramenti di performance per il medio di Samsung che, a dirla tutta, con il 778 tanto medio non è più. Il prezzo, però, resta per fortuna sotto i 500 euro e questo rende il Samsung Galaxy A52s 5G un telefono molto interessante.

Samsung Galaxy A52s 5G: scheda tecnica

Oltre che per il chip Qualcomm Snapdragon 778G il nuovo telefono di Samsung si fa notare per lo schermo da 6,5 pollici Super AMOLED FHD+, con refresh rate da ben 120 Hz. La memoria è nei due tagli classici del 2021: 6/128 GB e 8/256 GB, con possibilità di espandere lo spazio di archiviazione tramite microSD.

Il comparto fotografico è lo stesso già visto su Galaxy A52: quattro fotocamere posteriori da 64+12+5+5 MP (il sensore principale ha la stabilizzazione ottica), con un buon grandangolo. La fotocamera frontale è molto definita: ha un sensore da 32 MP.

Buona anche la batteria, da 4.500 mAh, ma la ricarica si ferma a 25 Watt come da tradizione Samsung che è ancora restia ad adottare sistemi di ricarica veramente veloci. Da citare la resistenza all’acqua IP67.

Samsung Galaxy A52s 5G: quanto costa

Samsung Galaxy A52s 5G è quindi un telefono dall’ottima scheda tecnica, con abbondante potenza per tutte le app, una buona batteria e un comparto fotografico in grado di soddisfare più che bene le esigenze dell’utente medio.

Il prezzo di listino è di 469 euro, circa 100 euro in meno del Galaxy A52. Non bassissimo ma in linea con la politica commerciale di Samsung e, in ogni caso, per il periodo di lancio è possibile avere uno sconto di 70 euro comprandolo sul sito ufficiale di Samsung e inserendo il codice GALAXY70.