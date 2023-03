Samsung Galaxy A54: l'attesa sta per finire

Il Samsung Galaxy A54 sembra ormai prossimo al debutto. Le ultime indiscrezioni in arrivo indicano come il prossimo 15 marzo il giorno in cui la casa coreana alzerà i veli sul suo nuovo smartphone di fascia media, di cui orami si sa tutto o quasi. Ma al rumor sulle dotazioni tecniche del Galaxy A54 ora si aggiunge la filiale macedone di Samsung che ha svelato una particolare custodia che terrà al sicuro lo smartphone una volta acquistato.

Samsung Galaxy A54, ecco la custodia a portafoglio

Si chiama Smart View Wallet Case ed è una custodia per il Galaxy A54 che è stata mostrata in anteprima da Samsung Macedonia: è già sul sito macedone del gigante coreano, ma non c’è ancora il prezzo e quindi non si può comprare.

La custodia, proposta in diversi colori (anche pastello) si chiude per coprire il display lasciando aperta una piccola parte destinata ad offrire all’utente alcune informazioni utili quando lo smartphone è in standby. Il Galaxy A54, infatti, avrà uno schermo AMOLED always on.

Una volta aperta, la custodia ha anche una piccola tasca dove riporre una carta di credito o, come molti fanno in Italia, l’abbonamento ai mezzi pubblici. Sul retro la stessa cover rivela la disposizione dei sensori che compongono il comparto fotografico che, come già visto in alcuni rendering trapelati tempo fa, è molto simile a quella del top di gamma Samsung Galaxy S23. Infatti i tre sensori sono posizionati verticalmente e affiancati da un flash LED.

La stessa cover, vista la mancanza di aperture adatta, conferma che il Samsung Galaxy A54 sarà sprovvisto di jack da 3,5 mm, e quindi l’unica porta presente è la USB-C che verrà utilizzata per la ricarica dello smartphone e per collegarlo a un PC, al Mac o al Chromebook.

Samsung A54, caratteristiche tecniche

Come detto, a meno di clamorose sorprese, si sa praticamente tutto del nuovo modello che andrà a fare la voce grossa nel mercato di fascia media. Il Galaxy A54 vedrà innanzitutto il debutto del nuovo SoC Exynos 1380 prodotto in casa da Samsung a cui il produttore affiancherà 6 o 8 GB di RAM e 128 o 2526 GB di spazio di archiviazione.

Il display avrà una diagonale pari a 6,4 pollici, una risoluzione Full HD+ e un refresh rate da ben 120 Hz e sarà, come confermato dalla finestrella della custodia, un AMOLED sempre acceso.

Il comparto fotografico, come già detto realizzato con tre sensori, vede il principale da 50 MP con stabilizzatore ottico delle immagini (OIS) abbinato a un ultra grandangolare da 12 MP e un macro da 5 MP. Di rilievo la fotocamera per i selfie che dovrebbe raggiungere i 32 MP di risoluzione.

La batteria, da 5.000 mAh, dovrebbe essere compatibile con la ricarica a 25W, mentre non mancheranno le connessioni Bluetooth 5.3 e WiFi 6, oltre ovviamente al 5G.

Samsung Galaxy A54: quando arriva e quanto costa

Se verranno confermate le indiscrezioni, allora il prossimo 15 marzo il Samsung Galaxy A54 sarà ufficializzato e si sapranno anche i prezzi, ma considerando che l’attuale Galaxy A53 al lancio in Italia aveva un costo di 470 euro, non sarà una sorpresa se il Galaxy A54 costerà anche qualcosa in più.