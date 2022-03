Samsung Galaxy A73: il migliore della gamma media

Assieme ai due nuovi smartphone Samsung Galaxy A33 e Samsung Galaxy A53 entrambi con connettività 5G, è appena stato ufficializzato anche un terzo modello: il Samsung Galaxy A73 5G, il modello più performante e più costoso della serie A di Samsung che, lo ricordiamo, è quella più economica nel listino del gigante coreano. Purtroppo però non sono stati ancora resi noti i mercati di distribuzione, per cui non sappiamo se e quando arriverà in Italia.

Dunque la nuova serie A appena rinnovata sul mercato italiano non è ancora completa, mancando il terzo importante pezzo, il Samsung Galaxy A73 5G. Ribadiamo che la serie A di Samsung è composta dai modelli più economici, ma poiché il Galaxy A73 5G è il più evoluto di questa serie è di fatto uno smartphone di fascia media, anche nel prezzo. E’ infatti dotato della connettività 5G, di un buon processore e di un comparto fotocamere che può soddisfare ogni esigenza per la maggior parte degli utenti. Tra i tanti dispositivi Samsung di quest’anno, quindi, è uno dei più interessanti e per questo si spera che arrivi anche nel nostro Paese.

Samsung Galaxy A73: caratteristiche tecniche

Nella scheda tecnica ufficiale, com’è abitudine per la casa coreana, non viene dichiarato il processore usato. Ma da settimane rumors insistono nel supporre che su questo modello Samsung abbia usato il Qualcomm Snapdragon 778G. Di sicuro il processore è abbinato a 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione, espandibile fino a 1 TB con scheda MicroSD.

Il display è un super AMOLED+ da 6,7 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il comparto fotocamere è potente e rappresentato dalla principale da 108 MP abbinata a una cam ultra-wide da 12 MP e due sensori (macro e profondità) da 5 MP. La camera Selfie è da 32 MP.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica da 25W. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia One UI 4.1.

Samsung Galaxy A73 5G: prezzi e disponibilità

Come accennato, nonostante la presentazione ufficiale, non sono stati ancora resi noti i mercati di distribuzione e neanche il prezzo di riferimento. Sappiamo, però, che verrà distribuito a partire dal 22 aprile e che i Samsung Galaxy A33 e Galaxy A53 sono proposti sul mercato a 389,90 euro e a 469,90 euro, rispettivamente.

Samsung A73 5G, quindi, potrebbe collocarsi nella fascia di prezzo di 500-600 euro.