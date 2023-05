Samsung Galaxy Book3, il prezzo del laptop è crollato: minimo storico

Potenza, leggerezza e affidabilità. Oggi chi è orientato a acquistare un laptop desidera un dispositivo facile da trasportare ma anche potente. Chi ha fatto di queste caratteristiche una missione è Samsung: il colosso sudcoreano, difatti, propone laptop che rispecchiano in pieno queste esigenze. Ovviamente con prezzi elevati, che superano spesso i 1.000 euro, perché si tratta di dispositivi dotati delle migliori tecnologie disponibili e prodotti con materiali e componenti di pregio.

Esattamente come laptop Samsung Galaxy Book3 tra i migliori oggi disponibili sul mercato, ma anche tra i più costosi. Per fortuna, però, ci sono le offerte Amazon con sconti decisamente importanti: per questo laptop Samsung con Windows 11, infatti, lo sconto è di circa un terzo del prezzo di listino.

Samsung Galaxy Book3 – Intel Core i7 di tredicesima generazione – Versione 16/512 GB

Samsung Galaxy Book3:caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy Book3 è un laptop con schermo da 15,6 pollici e scocca in alluminio, che pesa appena 1,57 chili. Il display è di tipo LCD con risoluzione Full HD (1.920×1.080 pixel) e ha una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Lo schermo è anti glare, cioè anti riflesso. Nella cornice anteriore, centralmente nella parte superiore è collocata la webcam con risoluzione 720p.

Il processore del Samsung Galaxy Book3 è l’ottimo e recentissimo Intel Core i7-1355U di tredicesima generazione, abbinato a ben 16 GB di RAM e 512 GB di storage su disco SSD. La GPU è l’Intel Iris Xe Graphics, integrata nel processore.

Il comparto audio è composto da due speaker da 2W ciascuno, con compatibilità Dolby Atmos, e due microfoni per le videochiamate.

La tastiera è retroilluminata e lateralmente trovano spazio due slot microSD, due porte USB 3.2 di tipo A, un ingresso cuffie/microfono, una porta HDMI, due USB-C. Le connessioni wireless disponibili sono il WiFi 6 e il Bluetooth 5.1.

La batteria è da 54 Wh, secondo le specifiche del produttore ha una durata di 14 ore e con una ricarica di 30 minuti si accumulano altre 5,2 ore di autonomia.

Samsung Galaxy Book3: l’offerta Amazon

Il laptop Samsung Galaxy Book3 ha una scheda tecnica molto completa ed è costruito con materiali di pregio. Il prezzo di listino è di 1.249 euro e rispecchia in pieno la scheda tecnica e, soprattutto, dipende anche dal fatto che Samsung, a differenza di molti altri produttori, offre un ottimo servizio di assistenza post vendita, che incide sul prezzo finale.

Per questo l’offerta Amazon in corso è da prendere seriamente in considerazione, poiché propone il Samsung Galaxy Book3 a 864,49 euro (-31%, -384,51 euro). Si tratta di un ottimo prezzo per un ottimo laptop, il prezzo minimo storico per Samsung Galaxy Book3 e, per di più, il laptop è venduto e spedito da Amazon.

