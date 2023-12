Samsung Galaxy Book4 Ultra, Book4 Pro 360 e Book4 Pro ufficiali: le schede tecniche

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Samsung ha presentato ufficialmente i notebook della serie Galaxy Book4, che sono tre: il top di gamma Samsung Galaxy Book4 Ultra, il Samsung Galaxy Book4 Pro e il convertibile Samsung Galaxy Book4 Pro 360, tre dispositivi di fascia alta con schede tecniche dalle grandissime potenzialità, in arrivo sul mercato (a partire da quello coreano) da gennaio 2024, a prezzi non ancora noti ma, certamente, abbastanza alti a causa della presenza dei nuovissimi processori Intel Core Ultra, appena annunciati dal gigante di Santa Clara.

Samsung Galaxy Book4 Ultra: scheda tecnica

Samsung Galaxy Book4 Ultra ha un display touch AMOLED da 16 pollici, con risoluzione WQXGA+ (2.880×1.800 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Gli utenti potranno configurare il proprio PC scegliendo tra due processori diversi: un Intel Core Ultra 9 e un Intel Core Ultra 7 a cui affiancare 16/32/64 GB di RAM e fino a 2 TB di SSD.

Anche sulle schede video è possibile personalizzare il proprio notebook scegliendo tra una NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop e una NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop.

Tra le connessioni troviamo il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3. Oltre a queste ci sono anche due connessioni Thunderbolt 4, una USB-A, l’ingresso HDMI 2.1, lo slot per le microSD e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono).

Presente anche una webcam con risoluzione 1.080p, quattro altoparlanti prodotti da AKG e certificati Dolby Atmos e due microfoni con cancellazione del rumore AI.

La batteria è da 76 Wh con ricarica cablata tramite USB-C da 140 W. Infine il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Samsung Galaxy Book4 Pro: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Book4 Pro, invece, ha un display touch AMOLED da 14 o 16 pollici, con risoluzione WQXGA+ (2.880×1.800 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Anche in questo caso il PC può essere configurato scegliendo tra due processori diversi: un Intel Core Ultra 5 e un Intel Core Ultra 7 con 16/32 GB di RAM e fino a 1 TB di SSD. Stavolta, però, gli utenti dovranno accontentarsi di una scheda video integrata sul processore, una Intel Arc Graphics.

Speculari all’altro modello le connessioni con: WiFi 6E, Bluetooth 5.3, due Thunderbolt 4, una USB-A, l’HDMI 2.1, lo slot per le microSD e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono).

Identica anche la webcam, i quattro altoparlanti con Dolby Atmos e i microfoni con cancellazione del rumore AI.

Cambia la batteria col modello da 14 pollici ne ha una da 63 Wh e quello da 16 che sale, invece, a 76 Wh con ricarica cablata tramite USB-C da 65 W. Infine il sistema operativo anche in questo caso è Windows 11 Home Edition.

Samsung Galaxy Book4 Pro 360: scheda tecnica

Anche il Samsung Galaxy Book4 Pro 360 ha un display touch AMOLED da 16 pollici, con risoluzione WQXGA+ (2.880×1.800 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Stavolta, però, questo PC è un 2 in 1 e può essere chiuso e utilizzato come se fosse un tablet.

Identica al modello Pro la scelta dei processori Intel Core Ultra 5 e un Intel Core Ultra 7 a cui affiancare 16/32 GB di RAM e fino a 1 TB di SSD. Stesso discorso anche per la scheda video integrata, una Intel Arc Graphics.

Niente di nuovo nemmeno per quanto riguarda le connessioni, la webcam, gli altoparlanti e i microfoni in dotazione a questo notebook che sono gli stessi visti negli altri modelli. Per questa versione, però, Samsung ha deciso di inserire nella confezione anche la S-Pen, per utilizzare al meglio la modalità tablet ed espandere notevolmente le possibilità degli utenti.

La batteria anche in questo caso è da 76 Wh con ricarica cablata tramite USB-C da 65 W. Infi00ne il sistema operativo è di nuovo Windows 11 Home Edition.