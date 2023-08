Fonte foto: Samsung

Acquistare un paio di auricolari wireless vuol dire scontrarsi con un mercato in continua evoluzione, fatto di prodotti adatti a tutte le situazioni e, naturalmente, a tutte le tasche. Bisogna solo scegliere quello più in linea con le proprie esigenze e sperare che il prezzo non sia troppo elevato.

Fortunatamente, però, grazie a Amazon è possibile trovare delle offerte molto interessanti su alcuni dei migliori prodotti sul mercato, come ad esempio le Samsung Galaxy Buds Live che per le prossime ore sono disponibili sul celebre e-commerce a un prezzo davvero da non lasciarsi scappare.

Samsung Galaxy Buds Live – Auricolari con ANC – Design Open Type

Samsung Galaxy Buds Live: scheda tecnica

Gli auricolari Samsung Galaxy Buds Live puntano tutto su un design molto interessante, con una forma open type che garantisce la massima aderenza del dispositivo all’orecchio pur senza il bisogno di spingerlo all’interno (non c’è il gommino).

Oltretutto, grazie alle alette morbide presenti sulle cuffie, si crea una sorta di barriera nella parte interna dell’orecchio con l’azienda sudcoreana che promette di eliminare completamente i rumori dall’esterno, una buona qualità audio e un grande comfort anche per chi le indossa per molte ore al giorno.

Le Galaxy Buds Live hanno un driver da 12 millimetri per bassi profondi e alti cristallini. Inoltre ogni auricolare ha tre microfoni per la cancellazione attiva del rumore (ANC), ottima soprattutto per eliminare i rumori di fondo costanti, come motori o grossi macchinari.

C’è anche la modalità ambientale che consente ai microfoni di catturare i rumori esterni e evitare all’utente di essere completamente isolato da ciò che lo circonda. Tramite l’applicazione ufficiale, poi, è possibile gestire in maniera facile e intuitiva le varie funzionalità, inclusa la cancellazione attiva del rumore e l’equalizzatore.

Per quanto riguarda le connessioni disponibili, questi auricolari hanno il Bluetooth 5.0 (con Fast Pair) e possono essere utilizzati con dispositivi con iOS 10 o versioni superiori e, naturalmente, con Android 5.0 o versioni superiori. La batteria di ogni singolo auricolare è da 60 mAh mentre quella della custodia è da 472 mAh, con la promessa di 6 ore di riproduzione (senza custodia e senza ANC) che sale fino a 21 ore utilizzando l’apposito case per la ricarica. Inoltre con soli 5 minuti di ricarica si guadagna circa un’ora di autonomia.

Samsung Galaxy Buds Live: l’offerta su Amazon

Le Samsung Galaxy Buds Live sono cuffie intermedie focalizzate indubbiamente su un design innovativo e audace e una buona qualità audio, perfette certamente per un utilizzo quotidiano tra musica e contenuti in streaming.

Il prezzo di listino è di 169 euro, non proprio contenuto ma sicuramente giustificato dalla grande qualità costruttiva di Samsung e dalla scelta di un prodotto con un look che davvero non passa inosservato. Tuttavia grazie a Amazon è possibile portare a casa questi auricolari a 69,99 euro (-59%, -99 euro) e con uno sconto così acquistare un nuovo paio di auricolari non è mai stato così conveniente.

Samsung Galaxy Buds Live – Auricolari con ANC – Design Open Type