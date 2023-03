Samsung Galaxy M14 5G ufficiale: caratteristiche e prezzo del nuovo low cost

Samsung ha lanciato in Ucraina il nuovo smartphone entry level Samsung Galaxy M14 5G, dando così il via ad una nuova fase della della serie Galaxy M. Il Galaxy M14 5G sostituisce l’attuale Galaxy M13 5G dell’anno scorso, ha un nuovo design con tre fotocamere posteriori disposte singolarmente, cambia anche il sensore per i selfie e soprattutto il processore è completamente nuovo.

Samsung Galaxy M14 5G: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per il nuovo Samsung Galaxy M14 5G è l’Exynos 1330, presentato pochi giorni fa e costruito a 5 nanometri, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di storage, espandibile a 1 TB se l’utente decide di acquistare a parte una scheda microSD. Il display misura 6,6 pollici ed è di tipo LCD con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il lettore per le impronte digitali è posto di lato.

Sul retro sono stati collocati i tre sensori fotografici, nella classica posizione "a semaforo". Il principale è da 50 MP (f/1.8) e più sotto si trova una coppia di sensori da 2 MP ciascuno (f/2.4) per macro e profondità. Il sensore anteriore per selfie e videochiamate, collocato nel notch a forma di goccia, è da 13 MP.

Tra le connessioni disponibili, ovviamente oltre al 5G, segnaliamo il WiFi5 e il Bluetooth 5.2, l’NFC per i pagamenti con il POS e lettura dei chip delle card elettroniche. C’è anche la presa per il jack da 3,5 mm per le cuffie con filo.

Infine, la batteria ha l’eccezionale capacità di 6.000 mAh mentre purtroppo la ricarica è da 15W e ciò significa che ci vorrà un bel po’ di tempo per ricaricarla completamente.

Samsung Galaxy M14 5G: prezzo e disponibilità

Non è stato ancora reso noto quando Samsung renderà disponibile il Galaxy M14 5G anche in altri mercati oltre l’Ucraina, né se ci saranno differenze per i tagli di memoria. In Ucraina il Samsung Galaxy M14 5G nella versione 4/64 GB costa in Ucraina circa 212 euro mentre la versione da 6/128 GB costa 230 euro.