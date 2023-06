Acquistare uno smartphone low-cost vuol dire, ovviamente, sacrificare qualcosa in termini di prestazioni e di qualità costruttiva a beneficio di un prezzo contenuto. Nonostante questo, però, si tratta di una fascia di mercato molto contesa tra i vari brand che, continuamente, producono telefoni pensati per un utilizzo canonico ma che alla fine sanno fare il proprio dovere, soprattutto se non si pretende troppo da loro.

Tra i dispositivi più interessanti c’è sicuramente il Samsung Galaxy M33, uno smartphone 5G robusto e con un design semplice, economico ma pronto ad affrontare la vita di tutti i giorni. Grazie ad Amazon il prezzo scende poco sotto i 300 euro e per chi sta pensando di cambiare telefono può rappresentare sicuramente un’occasione interessante.

Samsung Galaxy M33 – Chip Samsung Exynos 1280 – Versione 6/128 GB

Samsung Galaxy M33: scheda tecnica

Samsung Galaxy M33 ha un display LCD da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+ (2.408×1.080 pixel) e una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, un dettaglio insolito per un device di questa categoria e che permette una buona fluidità dell’immagine, dettaglio sicuramente molto apprezzato dagli utenti. Il processore scelto dall’azienda sudcoreana è un Samsung Exynos 1280 a cui vengono affiancati 6 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione che l’utente può espandere fino a 1 TB tramite l’acquisto di una scheda microSD.

Il comparto fotografico ha un sensore principale da 50 MP (f/1.8), un sensore ultra-grandangolare da 5 MP (f/2.2), un sensore da 2 MP (f/2.4) per gli scatti macro e un ulteriore sensore da 2 MP (f/2.2) per la profondità. La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/2.2). Una scelta discreta quella del colosso sudcoreano, dove spicca sicuramente il sensore principale che promette scatti di buona qualità soprattutto in condizioni di luce ottimali.

Tra le connessioni troviamo il 5G, il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0 e i vari sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Samsung Galaxy M33 ha anche il chip per l’NFC, da sfruttare per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata a 25W. Infine il sistema operativo è Android 12 con interfaccia proprietaria Samsung One UI 4.1, ma al primo avvio si potrà aggiornare subito ad Android 13 e One UI 5.0.

Samsung Galaxy M33: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy M33, di fatto, è uno smartphone low-cost e in quanto tale è perfetto per l’utilizzo quotidiano a patto che non gli si chiedano alte prestazioni con giochi e applicazioni troppo impegnative. Il prezzo di listino di questo smartphone è di 339,90 euro, piuttosto elevato rispetto alla media, ma è innegabile che la ben nota attenzione di Samsung per i suoi prodotti abbia un costo.

Grazie all’offerta Amazon, però, è possibile acquistare questo telefono a 299 euro (-12%, -40,9 euro), uno sconto interessante che chiunque è in cerca di un nuovo smartphone non può assolutamente ignorare.

