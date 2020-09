Samsung Galaxy M51, lo smartphone con la mega batteria è arrivato in Italia

Quando è stato annunciato questa estate ha suscitato moltissimo interesse, non solo tra i fan di Samsung, e ora è finalmente arrivato sul mercato italiano. Stiamo parlando del Samsung Galaxy M51, uno smartphone di media gamma, dall’ottimo prezzo e con una batteria enorme che promette un’autonomia praticamente infinita.

Il Galaxy M51 è un mid-range di ottimo livello, con schermo Super AMOLED Plus da 6,7 pollici con cornici molto sottili e design Infinity-O (cioè col foro centrale che ospita la fotocamera anteriore). Molto buono anche il comparto fotografico, con quattro sensori al posteriore e selfie-cam da ben 32 MP. Ottime anche le prestazioni, rispetto al prezzo, grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 730 (purtroppo non in versione 730G, leggermente più veloce). Considerate le prestazioni, la batteria e il prezzo del Galaxy M51, questo smartphone si candida senza problemi tra i best buy dell’autunno-inverno 2020.

Samsung Galaxy M51: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy M51 è uno smartphone tecnicamente molto equilibrato e concreto. Lo schermo da 6,7 pollici ha una risoluzione di 2.340×1.080 pixel e una densità di 385 punti per pollice, mentre il SoC Snapdragon 730 ha otto core con frequenza massima di 2,2 GHz ed è affiancato da 6 GB di RAM, mentre la memoria di archiviazione è pari a 128 GB.

Le fotocamere posteriori sono ben assortite: c’è una principale da 64 MP (F1.8), una ultra-grandangolare da 12 MO (F2.2, con angolo massimo di 123 gradi), e poi ci sono il sensore di profondità e il macro, entrambi da 5 MP (F2.4). Lo stabilizzatore, invece, purtroppo è digitale e non ottico.

La batteria è il punto di forza del Samsung Galaxy M51: 7.000 mAh. Sono tantissimi, se pensiamo ad esempio che il top di gamma Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ha un accumulatore da “soli” 5.000 mAh. Cosa manca al Galaxy M51? La connessione 5G. Inoltre, a causa della enorme batteria, non è leggerissimo: pesa 213 grammi.

Samsung Galaxy M51: quanto costa in Italia

Il Galaxy M51 è disponibile sul sito ufficiale di Samsung, nei due colori nero o bianco, dove viene venduto al prezzo di 389 euro con Android 10 e One UI 2.1.

Si tratta di un prezzo più che ragionevole per un telefono con queste caratteristiche e, soprattutto, di questo produttore.