Samsung Galaxy S21: a distanza di quasi un anno, ancora al top

In questi giorni vi stiamo raccontando come funziona l’ecosistema di Samsung, un intero mondo di dispositivi con tecnologia avanzata, che gravita intorno agli smartphone della famiglia Galaxy.

In occasione del Natale diventa più facile provare in prima persona questo ecosistema, perché acquistando un Galaxy S21, un Galaxy Z Fold 3 oppure Galaxy Z Flip 3 si avrà in regalo un computer Samsung Galaxy Chromebook Go.

Nel nostro video di oggi di raccontiamo come il computer Galaxy Chromebook Go e lo smartphone Galaxy S21 possano convivere e collaborare in modo semplice, anche per alcune operazioni teoricamente complesse.

Approfittiamo di questa occasione per ritornare sui nostri passi, raccontandovi ancora una volta le qualità della famiglia Galaxy S21, In circolazione ormai da quasi un anno eppure ancora una delle migliori proposte nel mondo degli smartphone Android.