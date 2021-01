Samsung Galaxy S21: al via i preordini su Amazon

Svelato al grande pubblico il 14 gennaio durante un evento solo online, ai margini del CES 2021, il nuovo Samsung Galaxy S21 arriverà nei negozi fisici e online solo il 22 gennaio. Ma è già possibile preordinarlo su Amazon al prezzo minimo garantito, con spedizione gratuita il 22 gennaio per tutti i membri Prime.

Tutta la nuova gamma S21 è disponibile, in tutti i colori: Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, nei colori grigio, rosa, bianco, nero, viola e argento. Ancor più interessante è il fatto che su Amazon Samsung applica la promo di lancio, come sul suo store: chi compra un Galaxy S21 entro il 28 gennaio riceve anche un Galaxy SmartTag e un paio di cuffiette Galaxy Buds Live (Galaxy Buds Pro per chi compra il Samsung Galaxy S21 Ultra). Il risparmio è consistente: da 204 a 264 euro.

Samsung Galaxy S21: offerta lancio su Amazon

Samsung Galaxy S21: quale scegliere

Su Amazon è possibile preordinare l’intera gamma Samsung Galaxy S21, composta da tre modelli: S21, S21+ ed S21 Ultra. I primi due sono quasi identici e differiscono solo per le dimensioni del display e della batteria.

Samsung Galaxy S21 ha un display da 6,2 pollici Dynamic AMOLED 2X, con filtro comfort per la luce blu, luminosità di 1.300 nits e refresh rate intelligente di 48-120 Hz, e una batteria da 4.000 mAh. Samsung Galaxy S21+ ha lo stesso schermo, ma da 6,7 pollici, e una batteria da 4.800 mAh.

Entrambi i modelli sono dotati in Europa del nuovo SoC Samsung Exynos 2100, dalle prestazioni paragonabili a quelle del Qualcomm Snapdragon 888, e di una fotocamera frontale da 10 MP con angolo di 80 gradi e autofocus, e tre fotocamere posteriori: 12 MP ultra wide da 120 gradi, 12 MP wide da 79 gradi, con stabilizzatore ottico, e 64 MP telephoto con zoom ibrido 3X e stabilizzatore ottico.

Samsung Galaxy S21 Ultra, invece, ha uno schermo Dynamic AMOLED da 6,8 pollici (515 ppi) con refresh rate adattivo che varia da 10 a 120 Hz e luminosità dello schermo di 1.500 nit. In questo modello le fotocamere posteriori sono quattro: Ultra Wide da 120 gradi e 12 MP, Wide da 83 gradi e 108 MP con stabilizzatore ottico, telephoto da 10 MP 3X con stabilizzatore ottico e, infine, uno zoom 10X periscopico con stabilizzatore ottico da 10 MP (zoom combinato fino a 100X). La fotocamera frontale è da 40 MP.

Il modello Ultra, inoltre, è l’unico che può arrivare fino a 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, mentre gli altri due si fermano a 8/256.

Samsung Galaxy S21: quanto costa su Amazon

I prezzi applicati da Samsung su Amazon sono gli stessi che gli utenti possono trovare sullo store ufficiale del produttore coreano:

Samsung Galaxy S21 costa 879 euro (8/128 GB) o 929 euro (8/256 GB)

costa 879 euro (8/128 GB) o 929 euro (8/256 GB) Samsung S21+ costa 1.079 euro (8/128 GB) o 1.129 euro (8/256 GB)

costa 1.079 euro (8/128 GB) o 1.129 euro (8/256 GB) Samsung Galaxy S21 Ultra costa 1.279 euro (12/128 GB), 1.329 euro (12/256 GB) o 1.459 euro (16/512 GB, non ancora disponibile)

Acquista Samsung Galaxy S21 su Amazon