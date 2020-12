Dopo centinaia di indiscrezioni, leak e render non ufficiali, adesso sappiamo come sarà il Galaxy S21, smartphone top di gamma di Samsung per l’anno prossimo. Max Weinbach, giornalista freelance specializzato nella gamma Samsung, è entrato in possesso del video teaser ufficiale del Galaxy S21 e lo ha pubblicato su Twitter.

Nel video si vede il Samsung Galaxy S21 5G in una nuova colorazione, il Phantom Violet che è un mix di parti viola e parti color bronzo. Il Galaxy S21 5G e il Galaxy S21 + 5G saranno esteticamente quasi uguali, mentre il modello Galaxy S21 Ultra sarà diverso. Weinback ha avuto anche conferme sulla data di presentazione della nuova gamma S21 e sull’effettiva disponibilità dei dispositivi negli store, sia fisici che online. Secondo Weinbach, infine, il prezzo della gamma S21 sarà inferiore a quello della gamma S20, nonostante le caratteristiche tecniche siano decisamente superiori.

Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra: come sono fatti

Il Samsung Galaxy S21 standard è un telefono 5G con schermo piatto e fotocamera frontale posizionata al centro del display, in un notch a foro. Le cornici sono sottilissime e l’intero telefono è circondato da un profilo in metallo che avvolge anche il comparto fotografico posteriore, composto da tre obbiettivi: principale da 12 MP, grandangolo da 12 MP e zoom da 64 MP.

Il Samsung Galaxy S21+ è praticamente identico all’S21 standard: ha solo uno schermo più grande, sempre piatto, e ha una batteria dalla capacità maggiore.

Il Samsung Galaxy S21 Ultra è invece diverso dagli altri due: ha lo schermo curvo, tipico dei veri top di gamma Samsung, e ha quattro fotocamere invece di tre: un sensore principale da 108 MP, uno zoom periscopico da 10X ottico, un sensore grandangolare da 12 MP e uno zoom tradizionale 3X da 10 MP. Ha anche l’autofocus laser, al posto del sensore TOF presente sull’attuale S20 Ultra (in foto).

Quello di cui Weinbach non parla, invece, è dell’hardware interno ai nuovi Galaxy S21. In particolare non è ancora certo al 100% che arriverà almeno un Galaxy S21 con il nuovo Snapdragon 888 di Qualcomm, presentato pochi giorni fa. Dai benchmark pubblicati di recente sembrerebbe infatti che ad avere questo processore sarà solo il Galaxy S21 Ultra.

Nuova gamma Samsung Galaxy S21: quando esce e quanto costa

La data prevista per il lancio della nuova gamma S21 di Samsung è il 14 gennaio, nel corso di un apposito evento Samsung Unpacked. Tra la presentazione e il lancio sul mercato dovrebbero passare non più di due settimane, quindi i Galaxy S21 saranno in vendita a partire dal 29 gennaio.

Non si conoscono ancora i prezzi esatti di Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra ma Max Weinbach è convinto, dopo aver ascoltato le sue fonti riservate, che questi dispositivi costeranno meno rispetto ai tre equivalenti modelli di precedente generazione. Non saranno economici, certo, ma saranno più a buon mercato.

Forse anche grazie al fatto che Samsung seguirà Apple in una scelta che ha fatto molto discutere: nella confezione del Galaxy S21 non ci saranno né caricabatteria né cuffiette.