Samsung Galaxy S21 FE: a questo prezzo non lo comprerà nessuno

Samsung si prepara a lanciare un nuovo smartphone fan edition sul mercato nei prossimi mesi: il Samsung Galaxy S21 FE. I rumors sul nuovo telefono FE del brand sudcoreano si fanno sempre più insistenti, ma ce n’è uno che fa storcere il naso e che rischia di farlo diventare un flop commerciale: il prezzo.

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal rivenditore LambdaTek, sempre ben informato quando si tratta di device Samsung, il prezzo del nuovo smartphone destinato ai fan sarà ben superiore a quello del Samsung Galaxy S21 "normale". Il problema per il Galaxy S21 FE è che le caratteristiche non saranno altrettanto top di gamma quanto la versione "standard". La versione Fan Edition sarà equipaggiata con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, ma soprattutto con Android 11 pre-installato: una delusione se si considera che la versione 12 del sistema operativo di Google è già disponibile. Insomma, i fan di Samsung potrebbero rimanere delusi: vediamo nel dettaglio il motivo.

Le caratteristiche del Samsung Galaxy S21 FE non sono ancora state confermate dall’azienda sudcoreana, ma i rumors difficilmente sbagliano quando si fanno così insistenti. Il nuovo smartphone fan edition sarà equipaggiato con un display AMOLED FHD+ da 6,4 pollici con risoluzione 1080 x 2340 pixel, rapporto 19,5:9 e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Il chipset è ancora incerto: potrebbe essere alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 888 a 5 nm o da un Exynos 2100 sempre con architettura a 5 nm, entrambi che supportano la connettività 5G. La memoria RAM sarà da 8 GB, mentre lo spazio di archiviazione sarà a scelta tra i tagli da 128 GB e 256 GB. Il sistema operativo potrebbe essere Android 11 invece che Android 12, che è già stato rilasciato a settembre da Google.

Sul retro si troverà una fotocamera con sensore principale da 64 MP, ultrawide da 12 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale invece è una selfie snapper da 32 MP. La batteria da 4500 mAh garantisce una buona autonomia.

Il nuovo Samsung Galaxy S21 Fe potrebbe arrivare in quattro varianti di colore: bianco, lavanda, crema e nero. Le sue caratteristiche sono ottime, ma se il prezzo di lancio sarà confermato il prossimo gennaio 2022 nel Regno Unito e in molti potrebbero rimanere delusi.

Secondo il leak di LambdaTek, il nuovo Galaxy S21 FE potrebbe avere un prezzo che parte da 920 euro per il modello con memoria 8GB/128GB e salire a 985 euro per la variante con 256GB di spazio di archiviazione interno.

Un prezzo decisamente troppo alto per le caratteristiche offerte: senza aspettare il lancio, i fan di Samsung potrebbero scegliere allora un Galaxy S21 5G che offre specifiche migliori a un prezzo inferiore, partendo infatti da circa 768 euro su Amazon.

