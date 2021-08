Samsung Galaxy S21 FE, ci siamo quasi: le specifiche tecniche

Sono sempre più vicini alla conclusione i lavori per l’arrivo sul mercato di Galaxy S21 FE, l’edizione dedicata ai fan del top di gamma coreano che ha esordito a inizio anno. Lo si sapeva da tempo, più o meno da quando è avvenuto l’errore di pubblicazione di un’immagine sull’account Instagram di Samsung.

Ma più passano i giorni più aumentano le conferme sull’arrivo imminente di Galaxy S21 FE. L’ultima in ordine di tempo è rappresentata dal passaggio dello smartphone su Google Play Console, il cui rapporto ha svelato alcune di quelle che dovrebbero essere le sue caratteristiche tecniche. La Fan Edition di Galaxy S21 FE è molto attesa dagli appassionati, se non altro perché i predecessori hanno messo in mostra una formula interessante: specifiche tecniche molto buone – per alcuni ottime -, design consolidato poiché identico a quello del top di gamma da cui deriva al netto di qualche dettaglio e della costruzione con alcune parti in plastica, ed un prezzo relativamente economico.

Solo 6 GB di RAM su Galaxy S21 FE?

Il passaggio recente dal Google Play Console, come dicevamo, ha anticipato alcune delle caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy S21 FE. A cominciare dal chip: si tratterebbe dello Snapdragon 888 di Qualcomm, con il dubbio che deriva dal fatto che il rapporto della piattaforma non indica il nome preciso del chip ma le sue caratteristiche.

Da queste si può dedurre che si tratta dello stesso chip utilizzato sull’intera linea Galaxy S21 “standard", con l’unica incertezza del possibile utilizzo di un chip Exynos che Samsung destina ad alcuni mercati tra cui l’Europa. Da quanto emerso finora sembra comunque che l’azienda di Seoul sia intenzionata a vendere Galaxy S21 FE con chip Snapdragon 888 e GPU Adreno 660 anche nel Vecchio Continente.

Interessante il dato che il Google Play Console rileva sulla memoria RAM di Galaxy S21 FE: 6 GB, quando in passato si è parlato di una capacità di 8 GB. A questo punto non è da escludere che Samsung sia intenzionata ad offrire una configurazione “base" con 6 GB di RAM, e di destinare il taglio da 8 GB a chi volesse spendere di più per avere maggior memoria. Si tratterebbe comunque del primo smartphone con Snapdragon 888 e “appena" 6 GB di RAM.

C’è poi il dato sulla risoluzione del display, che tuttavia non è molto attendibile. Indica 1.080 x 2.009 pixel, e non è da prendere troppo sul serio perché in altre occasioni il Google Play Console ha fornito numeri che, col senno di poi, erano errati. La “vera" risoluzione di Galaxy S21 FE dovrebbe essere di 1.080 x 2.400 (o 2.340) pixel, ovvero Full HD+.

Le altre specifiche di Galaxy S21 FE

Fatta eccezione per la versione del sistema operativo, Android 11, che non era in dubbio, il report del Google Play Console non fornisce altre informazioni su Samsung Galaxy S21 FE.

Dalle precedenti indiscrezioni, ormai abbastanza consolidate, sappiamo però che lo smartphone avrà anche un display Super AMOLED da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una batteria da 4.500 mAh e un gruppo fotocamere simile a quello della generazione precedente.