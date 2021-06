Samsung Galaxy S21 FE costerà meno di S20 FE, ecco perché

Il Samsung Galaxy S20 Fan Edition, un anno fa, ha centrato il segno. Una dotazione tecnica appena inferiore rispetto a quella del prodotto a cui si ispira e piccole economie qua e là sui materiali: al di là delle finezze l’azienda ha concepito un Samsung Galaxy S20 appena depotenziato ad un prezzo sensibilmente inferiore. Samsung Galaxy S20 FE, Fan Edition appunto, è stato un successo come Samsung si aspettava.

Da parte della società coreana c’è ovviamente tutta l’intenzione di proseguire su questo solco già rodato con i futuri modelli che porteranno il suffisso FE, ed il prossimo non è solamente in dirittura d’arrivo ma sarà ancora più importante dal momento che quasi certamente la gamma 2021 di Samsung sarà orfana di un nuovo Galaxy Note. Samsung Galaxy S21 FE avrà quindi un ruolo ancor più importante del predecessore, e non è quindi un caso che le indiscrezioni sul suo conto si stiano moltiplicando rapidamente. E questa volta c’è da sorridere, perché sembrerebbe proprio che la “cura FE" quest’anno sia addirittura più sostanziosa rispetto a quella dell’anno scorso.

Le ultime su Samsung Galaxy S21 FE

Arrivano infatti buone notizie per coloro che entro fine anno valuteranno l’acquisto di uno smartphone di fascia alta con poca propensione a spendere cifre a tre zeri, ed in questo senso un prodotto come Samsung Galaxy S21 FE è l’ideale. Le indiscrezioni riguardano il prezzo, che sarà addirittura inferiore a quello di Samsung Galaxy S20 FE.

Come da copione, ci saranno delle rinunce da mandar giù rispetto a Galaxy S21. La costruzione rimarrà in metallo, ma ad esempio non lo sarà il gruppo fotocamere che viene considerato uno degli aspetti più affascinanti di Samsung Galaxy S21: per contenere i costi, secondo le indiscrezioni Samsung sarebbe pronta a realizzarlo in plastica.

L’estetica comunque rimarrà molto simile a quella del top di gamma da cui deriva, così le principali specifiche tecniche. Il "cuore" di Samsung Galaxy S21 FE sarà lo Snapdragon 888, il chip per il momento più prestante nel listino di casa Qualcomm, affiancato nella variante meglio equipaggiata da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

E almeno in Italia potrebbe verificarsi la stessa circostanza curiosa dell’anno scorso, ossia quella per cui lo zoccolo dei fan di Samsung appassionati dai tecnicismi preferirà la variante FE di Samsung Galaxy S21 per la presenza del chip Snapdragon invece che dell’Exynos, da alcuni ritenuto inferiore sotto l’aspetto dell’efficienza energetica.

Secondo le altre voci, Samsung Galaxy S21 FE avrà un display Super AMOLED Infinity-O (quindi con un foro nello schermo per contenere la fotocamera per i selfie) da 6,5 pollici, con risoluzione Full HD+ ed una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, aspetti più che sufficienti per far quadrare i costi di produzione e assicurare al contempo la qualità che ci si aspetta da un dispositivo di Samsung.

Il prezzo di Galaxy S21 FE: una (bella) sorpresa

Ed il prezzo, infine. I media coreani che si occupano di tecnologia riferiscono di aver appreso che Samsung sia pronta a dare una sforbiciata consistente al prezzo di listino di Samsung Galaxy S21 FE rispetto al predecessore: convertendo in euro le cifre di cui si parla vien fuori un prezzo di listino che sarebbe compreso tra i 520 ed i 590 euro, mentre il prezzo di listino italiano di S20 FE con Snapdragon è pari a 769 euro.

Se le previsioni delle indiscrezioni fossero confermate dai fatti si tratterebbe di una sforbiciata importante, anche a voler considerare tasse e balzelli che in Italia fanno lievitare il prezzo di qualsiasi oggetto tecnologico. Nel frattempo, come spesso accade quando le indiscrezioni sul prezzo di un nuovo modello in arrivo si fanno più consistenti, il prezzo del modello precedente è crollato. Ecco quanto costa oggi Samsung Galaxy S20 FE 5G:

Samsung Galaxy S20 FE 5G 6/128 GB