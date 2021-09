Samsung Galaxy S21 FE: finalmente ci siamo

Di Samsung Galaxy S21 FE si parla davvero da parecchio tempo. Lo smartphone è molto atteso, sia dai fan che vorrebbero mettere le mani prima possibile su un top di gamma dal prezzo piccolo, sia dall’azienda che tenta di dare nuova linfa vitale ai suoi prodotti di fascia alta. L’attesa però è quasi terminata.

La pubblicazione della pagina di supporto su Galaxy S21 FE all’interno del portale Samsung suggerisce che il lancio potrebbe essere vicino, molto vicino. Del resto il Fan Edition di Samsung avrebbe dovuto essere sul mercato da un po’, ma il progetto ha subito dei ritardi che hanno condotto ad un rinvio costante della presentazione. Come dimenticare ad esempio l’errore del mese scorso che ha portato alla pubblicazione sull’account Instagram ufficiale Samsung quello che ha tutta l’aria di essere proprio Galaxy S21 FE: il telefono, insomma, è pronto da diverso tempo, Samsung probabilmente attende di accelerare la costruzione di un numero di unità sufficiente a soddisfare la domanda iniziale.

Samsung Galaxy S21 FE è vicino al lancio

Ma ci siamo: lo suggerisce la creazione di una pagina di supporto ufficiale sul portale tedesco di Samsung, dove due giorni fa è diventata raggiungibile da chiunque. Naturalmente non contiene alcuna informazione perché l’azienda, comprensibilmente, non vuole svelare anzitempo le sue carte, se non un SM-G990B/DS che dovrebbe essere il codice modello di Samsung Galaxy S21 FE.

L’unica cosa svelata dal codice è il supporto all’infrastruttura 5G, ma non è una sorpresa: sarebbe stato sorprendente il contrario, ossia che nel 2021 un’azienda come Samsung presentasse un telefono come Galaxy S21 FE, un quasi-top di gamma, privo del supporto alle reti 5G. Quindi è la conferma di un aspetto che non era in dubbio, probabilmente per questo Samsung se lo è lasciato “sfuggire".

In precedenza l’informatore Jon Prosser aveva suggerito di tenere in considerazione le date del 20 e del 29 ottobre per la presentazione di Galaxy S21 FE: la prima come avvio dei preordini, la seconda come disponibilità sul mercato. Manca ancora però la data dell’evento che lo renderà ufficiale.

Samsung Galaxy S21 FE, cosa aspettarsi

Sulle specifiche di Samsung Galaxy S21 FE sono girate parecchie voci nei mesi scorsi, grazie alle quali possiamo già tracciare un quadro di come sarà lo smartphone “dei fan". L’azienda potrebbe riproporre l’avvicendamento tra il chip migliore della sua divisione, l’Exynos 2100, e quello migliore prodotto da Qualcomm, lo Snapdragon 888.

A bordo dovrebbe esserci un ampio display Super AMOLED da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, sufficienti a custodire i ricordi catturati con le fotocamere. Se ne prevedono tre al posteriore, la principale da 12 MP, una ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 64 MP con zoom ottico 3x.

Completano il quadro il lettore di impronte sotto lo schermo, audio con supporto a Dolby Atmos, la certificazione IP68 contro acqua e polvere e una batteria che dovrebbe essere da 4.500 mAh con ricarica rapida a 25 watt e supporto a ricarica inversa. Ancora nulla invece in merito ai prezzi.