Samsung Galaxy S21 FE: il prezzo crolla su Amazon

I fan di Samsung aspettano, ogni anno, il modello "FE". Cioè la "Fan Edition" del top di gamma, la versione di alta gamma, ma dal prezzo più contenuto. L’ultimo modello FE uscito sul mercato è Samsung Galaxy S21 FE, ed è stato un modello così riuscito che, quando Samsung ha fatto capire che non sarebbe arrivato il Galaxy S22 FE, in molti ci sono rimasti malissimo.

Samsung Galaxy S21 FE, però, è ancora in vendita e, grazie ad alcune offerte ciclicamente disponibili su Amazon è anche un ottimo affare. Parliamo, infatti, di un telefono con molti aspetti da top di gamma che, oggi, costa quando un medio. Ma offre molto di più.

Samsung Galaxy S21 FE – Qualcomm Snapdragon 888 – Versione 6/128 GB

Samsung Galaxy S21 FE: caratteristiche tecniche

Sotto la scocca del Samsung Galaxy S21 FE si trova uno dei migliori SoC degli ultimi anni, il Qualcomm Snapdragon 888 abbinato a 6GB di RAM e 128 GB di storage.

Il display misura 6,4 pollici, è di tipo Dynamic AMOLED, con risoluzione FHD+, frequenza d’aggiornamento di 120 Hz ed è protetto da vetro Gorilla Glass Victus. Il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello.

Il comparto fotografico è di ottima qualità: sul lato posteriore si trovano due sensori da 12MP, il principale con OIS (lo stabilizzatore ottico) e il secondario grandangolare, e un teleobiettivo 8MP. La fotocamera selfie per autoritratti e videochiamate è da 32MP. Questa configurazione è stata addirittura valutata migliore rispetto a quella del Samsung Galaxy S2 e con la modalità notte gli scatti sono luminosi anche al buio.

Grazie al chip di Qualcomm il Galaxy S21 FE è compatibile con le reti 5G, con il Bluetooth 5.0 e il WiFi 5. In più, ha anche l’NFC per il pagamenti contactless e la lettura delle card elettroniche come CIE.

La batteria ha una capacità 4.500mAh e ricarica a 25W (15W wireless). Completa la scheda tecnica la certificazione IP68 per la resistenza a polvere e brevi immersioni.

Samsung Galaxy S21 FE: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy S21 FE è un telefono che non ha nulla da invidiare ai fratelli maggiori tanto che è proposto al prezzo di listino di 769 euro. Con l’offerta in corso su Amazon (da parte di venditore terzo) è possibile portalo a casa spendendo 473,49 euro (-38%, -295,51 euro) ed è una fantastica occasione, da non lasciarsi scappare.