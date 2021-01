Samsung Galaxy S21, quando esce: la data ufficiale

I nuovi smartphone top di gamma di Samsung sono in arrivo e l’azienda sudcoreana ha confermato la data ufficiale di lancio. Il prossimo 14 gennaio alle 16, ora italiana, i nuovi Galaxy S21 saranno presentati in streaming sul sito ufficiale del produttore.

La conferma è arrivata nel filmato pubblicato sull’account ufficiale YouTube dell’azienda dal titolo Samsung Galaxy Unpacked 2021: Welcome to the Everyday Epic. Il video lascia intravedere in un cubo il design dei nuovi smartphone, che arriveranno in tre varianti: Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra. Per i primi due modelli è previsto un comparto fotocamera a tre sensori sul retro, mentre il modello Ultra sarà dotato di quattro sensori. Insieme agli smartphone della serie Galaxy S21, Samsung sarebbe pronta a lanciare anche i suoi nuovi accessori: gli auricolari Galaxy Buds Pro e il Galaxy Smart Tag.

Samsung Galaxy S21: le caratteristiche

La nuova serie di Galaxy S21 potrà contare sullo standard di connettività 5G, un display piatto con notch a foro nel centro, in cui è alloggiata la fotocamera frontale, e cornici sottilissime. La differenza tra Galaxy S21 e il modello Plus sarà nelle dimensioni: il secondo avrà uno schermo più grande e una batteria con maggiore capacità. Entrambi i modelli saranno dotati di un comparto fotocamera sul retro a tre sensori: principale da 12 megapixel, grandangolo da 12 megapixel e zoom da 64 megapixel.

Diverso il discorso per Galaxy S21 Ultra, che potrebbe essere l’unico dei tre equipaggiato con il potente processore Qualcomm Snapdragon 888, uno schermo curvo e un comparto fotocamera a quattro sensori: quello principale da 108 megapixel, zoom periscopico da 10x ottico, un sensore grandangolare da 12 megapixel e uno zoom tradizionale 3x da 10 megapixel, oltre all’autofocus laser e al sensore ToF, già presente sul predecessore Galaxy S20 Ultra.

Samsung Galaxy S21: la data ufficiale del lancio

Samsung ha confermato la data ufficiale del lancio della nuova serie di Galaxy S21, prevista per le ore 16 in Italia del 14 gennaio 2021. L’evento Samsung Galaxy Unpacked 2021: Welcome to the Everyday Epic sarà trasmesso in streaming sul sito ufficiale dell’azienda sudcoreana, che illustrerà tutte le caratteristiche dei top di gamma e anche i nuovi accessori.

Dopo il lancio e la presentazione, i Galaxy S21 potrebbero arrivare in vendita dal 29 gennaio e i prezzi potrebbero essere quelli già suggeriti da alcune indiscrezioni: 879 euro per Galaxy S21 5G, 1079 euro per Galaxy S21+ 5G e 1399 euro per il modello Ultra.

Samsung imiterà Apple?

Negli ultimi giorni prima della conferma del lancio, un altro rumor imperversa in rete su una decisione di Samsung che farebbe storcere la bocca a molti fan. Se sembra ormai confermato che con i nuovi Galaxy si potrà utilizzare la S-Pen, sembra invece che come Apple nella scatola degli smartphone top di gamma mancheranno sia cuffie che caricatore.

Proprio come per iPhone 12, questi due importanti accessori sarebbero venduti a parte. Bisognerà attendere il 14 gennaio per avere conferma o smentita di questa decisione, che potrebbe rivelarsi una brutta sorpresa.