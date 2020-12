Samsung Galaxy S21, la novità che non piacerà ai fan

Tra i tanti leak che stanno anticipando l’arrivo sul mercato del Galaxy S21 di Samsung, quello trapelato in rete poche ore fa potrebbe non fare piacere ai fan della casa produttrice sudcoreana. Infatti, secondo le prime indiscrezioni, il nuovo smartphone potrebbe arrivare senza cuffie e caricabatterie.

A lanciare sul web l’indiscrezione è stato Ishan Agarwal, un noto leaker particolarmente seguito grazie alle sue informazioni in materia di telefonia mobile, rivelatesi più volte corrette in passato. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Agarwal, ad avere a che fare con la versione “light”, cioè senza alcun tipo di accessorio, del nuovo telefono Samsung sarebbe il Regno Unito. Al momento, però, lo stesso trattamento sarebbe stato riservato anche a tutti i modelli di Galaxy S21 che saranno a breve messi in vendita sul mercato del Brasile, i quali verranno consegnati privi di auricolari e caricatore.

Galaxy S21, Samsung imiterà Apple?

Si tratta dunque di un nuovo trend, che fa seguito alla scelta di Apple con l’ultimo iPhone 12, quello della vendita degli smartphone privi di qualsivoglia aggiunta. È una scelta che principalmente va a gravare sugli acquirenti che si vedono così costretti a provvedere in autonomia almeno al sistema di caricamento per poter utilizzare il nuovo device.

In ogni caso, è doveroso ricordare come il tweet lanciato dal tipster sia stato successivamente rimosso, lasciando così un velo di mistero intorno all’informazione. Per avere conferme, dunque, sarà necessario attendere maggiori informazioni da parte di Samsung.

Samsung Galaxy S21, nuove caratteristiche all’orizzonte

Se poco si sa sul contenuto della scatola che accompagnerà il nuovo Samsung Galaxy S21, ancora meno è trapelato sulle informazioni tecniche. Di certo è che la serie comprenderà tre modelli differenti; oltre al Galaxy S21, saranno infatti disponibili le variazioni sul tema S21 Plus e S21 Ultra.

A quanto già svelato in precedenza, Argawal ha aggiunto una conferma relativa allo schermo del modello S21. Infatti, il display dovrebbe essere un Full HD+ e avere una risoluzione da 2400 x 1080 pixel. Ciò si aggiunge alla recente informazione, lanciata da un altro tipster noto come Ice Universe, relativo al lettore di impronte digitale integrato nello schermo ancora più veloce rispetto al passato.

Samsung Galaxy S21, data di lancio

Sebbene al momento non siano state rilasciate informazioni sulla data di lancio ufficiale, sembra che la scelta di Samsung sia ricaduta sul giorno 14 gennaio 2021. Come anticipato già a novembre da Jon Prosser, anche Agarwal sembra d’accordo sul giorno fissato in calendario, con un evento in streaming, ospitato sul sito della casa produttrice, che dovrebbe iniziare alle 16.00 ora italiana.