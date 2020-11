Samsung Galaxy S21, svelate le caratteristiche

Sono ormai ben pochi i dubbi in merito alle caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy S21 e alla sua data di uscita: il prossimo top di gamma coreano arriverà sul mercato a gennaio dell’anno prossimo, al massimo entro la prima metà di febbraio, e avrà la miglior componentistica oggi sul mercato. Le ultime conferme arrivano dall’India, dove il Galaxy S21 ha passato le certificazioni BIS propedeutiche alla vendita al grande pubblico.

Come accade sempre più spesso (praticamente sempre, ormai), la scheda tecnica depositata presso l’ente certificatore di turno è stata diffusa in rete e quindi sappiamo come sarà il flagship 2021 di Samsung in quasi ogni dettaglio, dal processore alla RAM, dallo schermo alla batteria, passando ovviamente per il comparto fotografico. Sappiamo anche che la gamma S21 sarà composta da tre modelli: Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra. Non è da escludere l’arrivo di un Samsung Galaxy S21 FE nella seconda metà dell’anno, visto il successo del Galaxy S20 FE. I tre modelli hanno caratteristiche tecniche identiche e differiscono per lo schermo e le fotocamere.

Samsung Galaxy S21: la scheda tecnica

Tutti i modelli della gamma S21 di Samsung saranno dotati di processore Snapdragon 875/Exynos 2100 e delle stesse connessioni: cellulare 5G, Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6.

Il Galaxy S21 avrà uno schermo da 6,2 pollici con risoluzione FHD+, refresh da 120 Hz e tecnologia OLED LTPS. Il Galaxy S21+ avrà lo stesso schermo, ma da 6,7 pollici di dimensione. L’S21 Ultra avrà uno schermo completamente diverso: 6,8 pollici, WQHD+ LTPO con refresh adattivo fino a 120 Hz.

Il Samsung Galaxy S21 avrà una batteria da 4.000 mAh, il Galaxy S21+ da 4.800 mAh, il Galaxy S21 Ultra da 5.000 mAh.

Samsung Galaxy S21: le fotocamere

Le differenze maggiori tra i modelli della futura gamma Galaxy S21 le troviamo però nel comparto fotografico posteriore, da tre sensori su S21 e S21+ e da quattro sensori sull’Ultra.

Galaxy S21 ed S21+ avranno un sensore principale da 12 MP, un grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 64 MP. Completamente diverso il rack di sensori del Galaxy S21 Ultra: sensore principale da 108 MP di seconda generazione, grandangolo da 12 MP, zoom ottico 3X da 10 MP e zoom ottico 10X da 10 MP. Il Samsung Galaxy S21 Ultra, quindi, sarà un camera phone dalle prestazioni eccezionali e, molto probabilmente, dal costo elevatissimo.