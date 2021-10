Samsung Galaxy S22 avrà la ricarica veloce e uno schermo luminosissimo

Secondo le informazioni raccolte di recente dall’informatore Ice Universe, Samsung Galaxy S22 Ultra avrà una ricarica rapida quasi del doppio più veloce rispetto all’attuale smartphone migliore di Samsung, e uno schermo che sarà un riferimento assoluto per l’intero settore in termini di luminosità massima.

Se quindi su quest’ultimo aspetto Samsung si prepara a “illuminare" il settore, sembra che non lo farà sul fronte della potenza di ricarica. Su Galaxy S22 Ultra ci si aspetta un incremento notevole, con Samsung che comunque dovrebbe rimanere distante dalle migliori tecnologie della concorrenza. La società di Seul probabilmente è rimasta scottata dall’esperienza Galaxy Note 7, ed è possibile che per questo motivo negli anni seguenti abbia preferito adottare soluzioni conservative, senza spingere troppo in alto l’asticella. Del resto, con una batteria abbastanza grande e con la presenza della ricarica wireless offrirà agli utenti un ventaglio sufficientemente ampio di soluzioni per la ricarica dello smartphone attraverso sistemi sicuri ed affidabili.

Samsung Galaxy S22, ricarica più veloce di sempre

Secondo le informazioni ottenute da un informatore, Ice Universe, che spesso si è rivelato essere attendibile, specie in merito a Samsung, Galaxy S22 Ultra avrà la ricarica rapida a 45 watt. Tuttavia non ha fornito alcuna informazione sulla potenza di ricarica degli altri due smartphone attesi, Galaxy S22 e Galaxy S22+, quindi allo stato attuale dobbiamo supporre che possano rimanere allineati ai 25 watt attualmente garantiti sui Galaxy S21, come peraltro suggerito da altre indiscrezioni nelle settimane scorse.

Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbe fare un balzo fino a 45 watt, potenza che non gli consentirebbe di essere uno degli smartphone in commercio con la ricarica più veloce di tutti (i recenti top di gamma Xiaomi arrivano addirittura a 120 Watt) ma potrebbe comunque raggiungere il 70% da scarico, sempre secondo le informazioni raccolte da Ice Universe, in 35 minuti.

E se la batteria fosse davvero da 5.000 mAh come anticipato dall’informatore, allora in poco più di mezz’ora ci si metterebbe “in tasca" un quantitativo di energia sufficiente a star tranquilli per ore.

Samsung Galaxy S22, schermo riferimento per il settore

La specifica che forse colpisce maggiormente tra quelle condivise dalle indiscrezioni riguarda lo schermo. Si dice che Samsung Galaxy S22 Ultra possa adottare un AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ 2K con una luminosità massima di ben 1.800 nits. Si tratta di un valore parecchio elevato: iPhone 13 Pro Max, tra gli sfidanti principali del prossimo top di Samsung, arriva a 1.200 nits, mentre Galaxy S21 Ultra non va oltre i 1.500 nits.

Una luminosità di picco come quella attesa su Galaxy S22 Ultra consentirà di giocare anche in condizioni di luce proibitive, come quando il sole splende forte in una giornata estiva al mare.