Samsung Galaxy S23: ecco la data ufficiale

Se c’era ancora qualche piccolo dubbio ora si ha la totale certezza. Il prossimo 1° febbraio sarà la data in cui Samsung svelerà la nuova famiglia di smartphone Galaxy S23, che diventano anche i nuovi top di gamma nell’offerta del produttore coreano.

Galaxy S23: appuntamento all’Unpacked

Con un’immagine pubblicata sul sito (anche quello italiano), Samsung annuncia un evento Galaxy Unpacked per il 1° febbraio, che in Italia verrà trasmesso in streaming alle ore 19. Anche se non c’è un riferimento diretto ai nuovi Galaxy S23 è ormai chiaro che questo sarà il giorno in cui il produttore coreano mostrerà i tanto attesi flagship.

L’immagine condivisa mostra tre riflettori accesi, che potrebbero riferirsi alle luci sotto cui saranno mostrati i tre modelli della gamma S23, ovvero Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra. Altre immagini (ufficiali ma "sfuggite" nei giorni scorsi) mostrano invece il comparto fotografico dei nuovi smartphone.

C’è anche la possibilità che Samsung in questa occasioni sveli anche i suoi nuovi laptop Galaxy Book. Questa possibilità deriva dal fatto che sul sito americano viene proposto uno sconto per chi preordina i nuovi Galaxy Book, che ad oggi non hanno una data di lancio.

Galaxy S23, in USA sono già scontati

Sul sito di Samsung USA viene anche offerto uno sconto per l’acquisto (o meglio la prenotazione) dei prossimi Galaxy S23. Per un pezzo ordinato Samsung offre uno sconto di 50 dollari che raddoppiano se si prenotano sia un Galaxy S23 sia un Galaxy Book. Non ci sono però riferimenti ai prezzi finali dei vari modelli, che presumibilmente verranno svelati durante l’evento del 1° febbraio.

C’è comunque da aspettarsi, come avvenuto in passato con molti degli smartphone di punta annunciati, che Samsung per un periodo offra sconti e bundle per chi intende acquistare i nuovi Galaxy S23. Negli Stati Uniti, inoltre, chi si registra al sito può anche ottenere una permuta maggiore del suo smartphone che intende sostituire con un nuovo Galaxy. Un ulteriore incentivo per passare al nuovo flagship coreano.

Per ottenere tutto questo agli utenti americani è richiesto di inserire nel form di registrazione il proprio nome e cognome associati a una mail valida. Al momento la stessa procedura e relativi sconti non sono ancora proposti sul sito italiano di Samsung ma crediamo che sia solo una questione di tempo.

C’è da aspettarsi uno sconto per il preordine di 50 euro e 100 euro per due pezzi, ovvero un Galaxy S23 e un Galaxy Book, anche se quest’ultimo non è detto che arrivi in Italia nello stesso periodo dei nuovi smartphone.