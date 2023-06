Fonte foto: Framesira / Shutterstock

Lo smartphone più misterioso degli ultimi 12 mesi è certamente il Samsung Galaxy S23 FE 5G, cioè la versione “economica” del Galaxy S23 che Samsung starebbe per lanciare, in favore dei fan del marchio con disponibilità economiche limitate. Giovanissimi in primis, ma non solo loro. Di Galaxy S23 FE 5G, in realtà, se ne parla da ben meno di 12 mesi, perché tutti si aspettavano l’arrivo di un Galaxy S22 FE 5G che, invece, dopo mesi di attesa non è mai arrivato.

Il Samsung Galaxy S23 FE 5G, invece, si farà e a confermarlo ci sarebbe la certificazione 3C (CCC, China Compulsory Certificate), obbligatoria in Cina prima della commercializzazione di dispositivi elettronici destinati ai consumatori finali. Tante le voci e le indiscrezioni su un nuovo Samsung in arrivo, nelle scorse settimane, ma con la recente certificazione cinese sembra finalmente possibile affermare che Samsung Galaxy S23 FE 5G stia effettivamente per arrivare.

Samsung Galaxy S23 FE 5G: come sarà

Sul Samsung Galaxy S23 FE 5G ci sono, a questo punto, dettagli tecnici sicuri e altri solo ipotizzati, ma credibili. Dalla certificazione sappiamo che il numero interno del modello sarà SM-S7110, che sarà prodotto in Vietnam, avrà la connessione 5G e una potenza di ricarica massima di 25W (9V per 2,77A). Sappiamo anche che il caricatore sarà venduto separatamente.

Tutto il resto è frutto dell’incrocio dei rumor provenienti dalle fonti più affidabili, scremati da quelli delle fonti che si sono rivelate meno affidabili. Samsung Galaxy S23 5G, quindi, dovrebbe avere una batteria da 4.500 mAh, uno schermo AMOLED da 6,4 pollici a 120 Hz protetto da Gorilla Glass e un chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (in Europa probabilmente l’Exynos 2200).

La memoria RAM sarà pari a 8 GB, lo spazio di archiviazione sarà da 256 GB (di tipo UFS 3.1). Ci sarà la certificazione IP68, così come anche l’audio stereo.

Dubbi sul comparto fotocamere: sembra sicuro soltanto il sensore principale, da 50 MP, mentre le altre due fotocamere non saranno certamente inferiori a quelle di Galaxy S21 FE (teleobiettivo ottico 3X da 8 MP e grandangolo da 12 MP). Non è da escludere che Samsung Galaxy S23 FE 5G possa avere lo stesso comparto fotografico di Galaxy S22 5G: 50+10+12 MP.

Samsung Galaxy S23 FE 5G: la questione prezzo

Il nodo cruciale di Samsung Galaxy S23 5G FE è il prezzo: quanto costerà? Se queste specifiche saranno confermate, infatti, il Galaxy S23 5G FE non sarà altro che un Galaxy S22 5G con un chip migliore e uno schermo leggermente più grande, quindi non possiamo aspettarci che costi molto di più.

Il prezzo di listino di Galaxy S22 5G, oggi, è di 879 euro per la versione 8/128 GB, ma non è questo il prezzo che conta davvero: dobbiamo guardare al prezzo su strada, quello che troviamo su Amazon e nelle grandi catene di elettronica. Qui il Galaxy S22 5G si trova senza grossi problemi a 550-650 euro.

Qualunque prezzo di molto superiore a questo, per Galaxy S23 5G FE, sarà difficilmente accettato dal mercato e, quindi, è altamente improbabile.