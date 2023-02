Samsung Galaxy S23: modelli, caratteristiche e prezzi italiani

Alle ore 19 italiane del 1 febbraio Samsung, come previsto, ha alzato i veli sulla sua nuova tanto attesa famiglia di smartphone Galaxy S23, che si compone di tre modelli: Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ e Galaxy S23.

Galaxy S23 Ultra: caratteristiche tecniche

Il modello che diventa il più potente (e anche il più costoso) della proposta del brand coreano è il Samsung Galaxy S23 Ultra. E lo fa proponendo quanto di meglio la tecnologia attuale applicata agli smartphone può fornire.

Galaxy S23 Ultra integra il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen in una versione speciale realizzata appositamente dell’azienda americana per questa famiglia di smartphone. In pratica, rispetto al "normale" SoC che già utilizzano altri smartphone di fascia alta, questo offre un clock superiore del core principale, ovvero 3,36 GHz rispetto ai 3,2 GHz del SoC "normale".

Il nuovo SoC sarà in grado di supportare il ray tracing una tecnologia utilizzata nel mondo gaming tradizionale che ora sbarca anche sui dispositivi mobile. Al nuovo processore sono abbinati 8 o 12 GB di RAM LPDDR5, mentre per quanto riguarda lo spazio di archiviazione UFS 4.1 si può optare per 256, 512 o 1 TB.

Lo schermo da 6,8 pollici è un Dynamic Amoled 2X con una diagonale di 6,8 pollici, con una risoluzione paria a 3088 x 1440 pixel (QHD+) ed offre una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz. La frequenza di campionamento al tocco raggiunge 240Hz in "Game mode". Il pannello mantiene una luminosità massima di 1750 nit ed è protetto da un vetro Gorilla Glass Victus 2.

Per quanto riguarda il comparto fotografico debutto per la prima volta su uno smartphone Samsung il nuovo sensore 200MP Adaptive Pixel. Questo, come spiega Samsung, utilizzando il pixel binning è in grado di gestire contemporaneamente diversi livelli di elaborazione ad alta risoluzione.

Oltre all’enorme sensore, Samsung Galaxy S23 Ultra ottiene anche sensore un ultra grandangolare da 12 MP e due teleobiettivi da 10 MP con zoom ottico, rispettivamente da 3x e 10x. Nella parte frontale debutta anche la fotocamera per i selfie da 12 MP che ora ottiene un’autofocus rapido ed è compatibile con la tecnologia Super HDR a 60fps.

L’autonomia è garantita da una batteria da 5.000 mAh compatibile con la ricarica via cavo a 45W. C’è anche la possibilità di ricaricare lo smartphone via wireless tramite la tecnologia Fast Wireless Charging 2.0. Completa la dotazione di connessioni che comprende 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC e GPS.

Solo per questo modello Samsung integra anche la tecnologia UWB (Ultra WideBand). Chicca che ormai è una consuetudine per la serie Ultra di Samsung la presenza della S Pen che si può alloggiare direttamente nello smartphone. Per facilitare questa opzione, il Galaxy S23 ha mantenuto un design squadrato che secondo Samsung agevola la presa di un cellulare così grande (le dimensioni sono 163,4×78,1×8,9mm per un peso di 234 grammi).

Samsung Galaxy S23+ e Galaxy S23: caratteristiche tecniche

La serie Galaxy S23 come detto si compone anche di altri due modelli, che si differenziano dal primo già al primo sguardo. I due modelli infatti sono accomunati da un design con bordi arrotondati, differente da quello "squadrato" del loro fratello maggiore.

Altra similitudine che si trova anche sul Samsung Galaxy S23+ è la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 "for Galaxy" mentre cambia la memoria che arriva a 8 GB con due opzioni di storage, da 256 o 512 GB.

Il Galaxy S23+ offre un display Dynamic Amoled 2X da 6,6 pollici con risoluzione FHD+. Anche per questo modello il pannello offre una frequenza di aggiornamento a 120Hz e un campionamento al tocco a 240Hz in Game Mode. Diverso, ovviamente anche il comparto fotografico rispetto al top gamma.

Sul retro del dispositivo sono inseriti 3 sensori: il principale da 50 megapixel ( f/1.8 FOV 85˚), un ultra grandangolare da 12 megapixel (FOV 120˚ f/2.2) e un teleobiettivo zoom 3x (f/2.2 FOV 36˚). Identica la selfie camera nella parte anteriore da 12 MP con le stesse caratteristiche di quella del modello S23 Ultra. La batteria è da 4.700 mAh ma rimane invariata la ricarica cablata a 45W.

Non cambiano anche le connessioni: 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC e GPS, ma manca la tecnologia UWB. Anche questo modello è protetto da un vetro Gorilla Glass Victus 2 di Corning. Anche questo modello, come l’S23 Ultra, è certificato IP68.

Il Galaxy S23 condivide molte specifiche del Galaxy S23+, come il comparto fotografico, le connessioni (anche se manca la tecnologia UWB) e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen "for Galaxy". Non cambia anche e la dotazione di RAM che rimane a 8 GB ma ci saranno due opzioni di storage differenti, ovvero da 128 GB e 256 GB. Garantita anche per questo modello la certificazione IP68.

Quello che differenzia i due modelli è la dimensione del display, 6.1 pollici per il Galaxy S23 e la batteria, che in questo caso scende a 3.900 mAh ed è compatibile con la ricarica via cavo da 25 watt.

Tutti e tre i modelli arrivano con a bordo Android 13 e interfaccia proprietaria One UI 5.1, e dispongono delle tecnologie di sicurezza Samsung Knox e Samsung Knox Vault.

Samsung Galaxy S23: data di lancio e prezzi

I tre nuovi smartphone della serie Galaxy S23 sono già disponibili per il preordine nelle colorazioni Phantom Black, Cream, Green e Lavender. La disponibilità nei negozi è prevista per il 17 febbraio ai seguenti prezzi: