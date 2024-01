E' uscito Samsung Galaxy S24 e il Galaxy S23 è crollato di prezzo

Fonte foto: Samsung

L’uscita del nuovo Samsung Galaxy S24 ha alzato di parecchio l’asticella dei top di gamma premium Android ma, visti i prezzi non proprio accessibili, non tutti potranno permettersene uno.

Per fortuna, però, per chi proprio non vuole rinunciare a portare a casa un top di gamma Samsung, su Amazon è possibile acquistare in forte sconto il precedente Samsung Galaxy S23, che fino a poche ore fa rappresentava il punto di riferimento della tecnologia del colosso sudcoreano e resterà a lungo un ottimo telefono.

Potenza, design, prestazioni e un’offerta davvero irripetibile, con un prezzo che arriva poco sopra i 700 euro.

Samsung Galaxy S23 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 8/128 GB

Samsung Galaxy S23: scheda tecnica

Samsung Galaxy S23 ha un display AMOLED da 6,1 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo c’è vetro Corning Gorilla Glass Victus +, ottimo per proteggere il device da graffi e urti accidentali.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a cui si affiancano, per questa specifica offerta, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto un sensore principale da 50 MP (ƒ/1.8) con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 12 MP (ƒ/2.2), un teleobiettivo con zoom 3X da 10 MP (ƒ/2.4). La fotocamera frontale è da 12 MP (f/2.2).

Tra le opzioni di connettività ci sono: il 5G, il WiFi 6E, Bluetooth 5.2, il chip per l’NFC, l’Ultra Wide Band, l’USB-C 3.2 e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 3.900 mAh con ricarica cablata a 25 W e ricarica wireless a 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria OneUI 6.

Infine il device è certificato IP68, ed è quindi resistente alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy S23: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy S23 è uno smartphone top di gamma, tra i migliori dell’anno appena terminato e con una scheda tecnica eccellente.

Parliamo di un device qualitativamente impeccabile, realizzato con materiali di pregio e con un hardware che permette all’utente di fare di tutto, dalla produttività a tutti i livelli e fino ad arrivare all’intrattenimento, inclusi anche i giochi più recenti e più avidi di risorse.

Il prezzo di listino è di 979 euro ma grazie all’offerta Amazon, per le prossime ore si può portare a casa questo smartphone a 712 euro (-27%, -267 euro) con incluso anche il caricabatterie Samsung da 25W (che di solito va acquistato a parte). Davvero un’offerta da non perdere e che, ne siamo sicuri, in moltissimi aspettavano da tempo.

