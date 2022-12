Samsung Galaxy S23 Ultra: ecco le prime specifiche ufficiali

A febbraio, quasi certamente, debutterà la nuova serie Samsung Galaxy S23 con l’attesissimo top di gamma Samsung Galaxy S23 Ultra pronto ad aggredire la fascia "premium" con le sue caratteristiche tecniche elevatissime. Caratteristiche almeno in parte rivelate dalla recente certificazione di questo modello presso il TEENA cinese, mentre altre componenti che faranno parte della scheda tecnica sono solo ipotizzate da credibili rumor. Ecco cosa sappiamo oggi di Samsung Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra: caratteristiche tecniche

Il processore del nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra, secondo la scheda tecnica pubblicata dall’ente cinese di certificazione, è un SoC octa-core con il core principale a 3.36 GHz, due core a 2.8 GHz e cinque core a 2 GHz. Queste informazioni suggeriscono che potrebbe trattarsi di una versione personalizzata (e più veloce) del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

In ogni caso, questo potente chip sarà abbinato a 8 o 12 GB di RAM e 256 GB, 512 GB o 1 TB di storage. Nella peggiore delle ipotesi, quindi, ci saranno ben 256 GB di storage, mentre l’attuale Galaxy S22 Ultra parte da 8/128 GB di memoria.

Il display, invece, sarà un AMOLED con risoluzione QHD+, da ben 6,8 pollici. Si prevede una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una luminosità altissima: potrebbe toccare anche i 2.000 nit.

Ma è il comparto fotografico posteriore la parte più attesa di questo telefono, a causa del sensore principale da 200 MP, affiancato da una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP e due teleobiettivi da 10 MP, uno con zoom ottico 3x e l’altro con zoom ottico 10x. La batteria avrà una capacità di 4.855 mAh ma non si conosce ancora la potenza della ricarica.

Samsung Galaxy S23 Ultra: disponibilità e prezzo

I rumor più affidabili dicono che la nuova gamma Samsung Galaxy S23 sarà ufficializzata il 5 febbraio 2023. Le certificazioni si fanno sempre sui dispositivi pronti al lancio, che non verranno più modificati, quindi tale data sembra assolutamente credibile.

L’arrivo in Italia del nuovo top di gamma Samsung Galaxy S23 Ultra potrebbe essere fissato per le settimane successive, quindi alla fine di febbraio o, al massimo, a inizio marzo.

Resta l’incognita del prezzo ma, a causa del maggior quantitativo di memoria e del nuovo sensore fotografico, è molto probabile che sarà superiore a quello di Samsung Galaxy S22 Ultra (in foto). Quest’ultimo, lo ricordiamo in Italia ha debuttato con un prezzo di listino di 1.279 euro per la versione 8/128 GB.