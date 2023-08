Fonte foto: Samsung

Acquistare uno smartphone di fascia media non è mai semplice perché, diciamoci la verità, i prezzi spesso sono davvero esagerati per ciò che offrono questi dispositivi e con un piccolo sforzo in più si può arrivare quasi a un top di gamma.

Ogni tanto, però, grazie alle offerte su Amazon è possibile fare degli ottimi affari e portare a casa device di ottimo livello a un costo davvero molto interessante. È il caso del Samsung Galaxy A52s 5G, uno dei prodotti migliori di casa Samsung, disponibile per le prossime ore in super sconto. L’occasione perfetta, insomma, per cambiare il proprio telefono con un modello più recente che può davvero fare la differenza.

Samsung Galaxy A52s 5G – Qualcomm Snapdragon 778G – Versione 6/128 GB

Samsung Galaxy A52s 5G: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy A52s 5G ha un display Super AMOLED da 6,5 pollici, con risoluzione FDH+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate a 120 Hz. A protezione dello schermo un vetro Gorilla Glass 5, che lo tiene al sicuro da graffi, urti e conseguenze delle cadute accidentali.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 778G a cui si affiancano, in questo caso specifico, 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD esterna.

Il comparto fotografico ha una configurazione a quattro fotocamere, con un sensore principale da 64 MP (ƒ/1.8) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 12 MP (ƒ/2.2), uno per gli scatti macro da 5 MP (ƒ/2.4) e uno per la profondità sempre da 5 MP (ƒ/2.2). La selfiecamera, invece, è da 32 MP (ƒ/2.2).

Tra le connessioni troviamo il 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.0, l’USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3.5 mm e le varie soluzioni per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti. Presente anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria è 4.500 mAh, con ricarica cablata a 25 W. Il sistema operativo è Android 11 con interfaccia proprietaria One UI, e si aggiornerà automaticamente a Android 13 alla prima accensione. Presente infine la certificazione IP67, che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy A52s 5G: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy A52s 5G è un ottimo smartphone di fascia media, con una scheda tecnica di buon livello dove emerge sicuramente il processore Qualcomm Snapdragon 778G, la soluzione perfetta per bilanciare prestazioni e consumi. Molto buona anche la batteria che garantisce un’autonomia di almeno un giorno, se si utilizza lo smartphone con le dovute accortezze.

Di listino è possibile acquistare il Samsung Galaxy A52s 5G a 475 euro, un costo giustificato dalla ben nota affidabilità dei prodotti Samsung e dalla scheda tecnica di cui sopra, perfettamente integrata nella fascia di prezzo di un medio gamma di buona fattura. Grazie a Amazon, però, il prezzo scende a 327,89 euro (-31%, -147,11 euro) e con uno sconto così trovare di meglio è praticamente impossibile.

Samsung Galaxy A52s 5G – Qualcomm Snapdragon 778G – Versione 6/128 GB