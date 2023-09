Samsung Galaxy Tab A7 Lite: a questo prezzo è un affare incredibile

Fonte foto: Samsung

Un tablet per il tempo libero deve essere un dispositivo semplice, intuitivo e dal prezzo ragionevole. Le sue funzioni principali saranno, naturalmente, quelle "da divano" tra lo streaming dei propri contenuti preferiti e la navigazione sul web, magari in un freddo pomeriggio invernale. A fronte di questo è chiaro che gli utenti potranno scegliere in tutta tranquillità un device low cost, adatto praticamente a tutte le tasche.

Tra i tablet più interessanti in questa fascia di prezzo troviamo il Samsung Galaxy Tab A7 Lite, un device robusto che, per le prossime ore, grazie alle offerte su Amazon, può essere acquistato per una cifra poco superiore a 100 euro e a un prezzo così, trovare di meglio è praticamente impossibile.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite – Mediatek Helio P22T – Versione 3/32 GB

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab A7 Lite ha un display IPS LCD da 8,7 pollici, con risoluzione WXGA+ (800×1.340 pixel) refresh rate a 60 Hz. Il processore è un Mediatek Helio P22T a cui si affiancano, in questa offerta specifica, da 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico, in realtà trascurabile su un tablet, è formato da un sensore principale da 8 MP e da una fotocamera frontale da 2 MP. Tra le connessioni troviamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C 2.0, l’ingresso jack da 3,5 mm per le cuffie (comodissimo, per vedere i film senza disturbare gli altri) e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, Glonass, Beidou e Galileo.

La batteria ha una capacità di 5.100 mAh con ricarica cablata da 15 W. L’ultima versione del sistema operativo disponibile per il Galaxy Tab A7 Lite è Android 13, quindi il tablet è aggiornatissimo.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è un tablet low cost, ideale per un utilizzo casalingo tra navigazione sul web, piattaforme streaming, videochiamate con i propri amici e poco altro. La soluzione perfetta per chi cerca un device per l’intrattenimento senza troppe complicazioni e con un prezzo accessibile.

Il prezzo di listino di questo dispositivo, infatti, è di soli 169,90 euro, un costo più che ragionevole se consideriamo la grande qualità costruttiva di Samsung che, da sempre, riesce a fare la differenza anche in questa fascia di prezzo. Tuttavia grazie all’offerta su Amazon, il prezzo scende a 113,51 euro (-33%, -56,39 euro), un’occasione davvero irripetibile che potrebbe fare gola a molti: poco più di 100 euro per un tablet Samsung è un vero affare.

