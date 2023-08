Samsung Galaxy Tab A7 a prezzo stracciato grazie all'offerta

Fonte foto: Samsung

Generalmente, chi decide di acquistare un tablet lo fa per due motivi: per l’intrattenimento oppure per la produttività. Naturalmente a scopi diversi corrispondono specifiche tecniche e costi diversi, che spesso possono essere davvero alti, al punto da chiedersi se ne valga la pena o se, invece, non sia meglio optare per un computer portatile che è molto più performante.

Alla prima categoria, quella legata all’intrattenimento, appartengono dispositivi che possono essere considerati low-cost, che permettono all’utente di accedere alle piattaforme di streaming con uno schermo di dimensioni generose (rispetto a uno smartphone) ma senza rinunciare a un utilizzo "da divano" che in fin dei conti è ciò che si chiede a un tablet.

Tra le soluzioni più interessanti della categoria troviamo il Samsung Galaxy Tab A7, un tablet economico ma con tutte le carte in regola per diventare un alleato prezioso per l’intrattenimento. Per le prossime ore, grazie a Amazon, il prezzo scende persino sotto i 130 euro.

Samsung Galaxy Tab A7 – Processore Qualcomm Snapdragon 662 – Versione 3/32 GB

Samsung Galaxy Tab A7: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab A7 ha un display TFT LCD da 10,4 pollici, con risoluzione WUXGA+ (2.000×1.200 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 662 coadiuvato da 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico, seppur non fondamentale su un tablet, comprende un sensore principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP, ottima per i selfie e, naturalmente, per le videochiamate grazie anche al fatto che è posizionata in una delle cornici lunghe dello schermo (così le videochiamate si fanno in orizzontale).

Tra le connessioni troviamo il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C, l’ingresso jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, Glonass, Beidou e Galileo. Il comparto audio comprende quattro altoparlanti ed è compatibile con il formato Dolby Atmos.

La batteria è da 7.040 mAh con ricarica cablata da 15W. Il sistema operativo è Android 11 con One UI, che si aggiornerà automaticamente a Android 13 alla prima accensione.

Samsung Galaxy Tab A7: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A7 è un tablet entry level, destinato a un utilizzo casalingo tra navigazione sul web, riproduzione dei contenuti in streaming, videochiamate e poco altro. Comunque si tratta di un dispositivo molto interessante che garantisce all’utente di avere accesso alla ben nota qualità dei prodotti Samsung ma a un prezzo davvero contenuto.

Di solito è possibile acquistare questo tablet a 169,65 euro, un costo nemmeno troppo elevato se consideriamo le sue potenzialità e il mercato di riferimento, denso di soluzioni molto più costose. Grazie all’ottima offerta su Amazon (venduto e spedito da terzi) il prezzo scende a 128,50 euro (-24%, -41,15 euro) e con uno sconto così, trovare di meglio è molto difficile.

