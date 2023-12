Samsung Galaxy Tab A7 Lite, l'offerta di Amazon è davvero incredibile

Fonte foto: Samsung

Con l’arrivo della stagione invernale, sono sempre di più gli utenti che scelgono di acquistare un tablet per l’intrattenimento. Parliamo di dispositivi da utilizzare sul divano, per navigare sul web o guardare le proprie piattaforme di streaming preferite in maniera facile e veloce ma, soprattutto, con uno schermo di dimensioni più generose rispetto a quello di uno smartphone.

E per chi non ha particolari esigenze, la scelta non può che ricadere su un device low-cost che, ovviamente, deve avere un prezzo alla portata di tutti ma, cosa ancora più importante, deve comunque essere di buona qualità.

E per venire incontro alle esigenze dei consumatori, Samsung ha portato sul mercato il suo Galaxy Tab A7 Lite, un tablet semplice, dal look curato e dal prezzo davvero interessante. E se con l’offerta Amazon si scende addirittura sotto i 120 euro, non c’è altro da fare che procedere all’acquisto senza alcun timore.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab A7 Lite ha uno schermo IPS LCD da 8,7 pollici, con risoluzione WXGA+ (800×1.340 pixel) refresh rate a 60 Hz.

Il processore scelto dal colosso sudcoreano è un Mediatek Helio P22T a cui si affiancano, in questo caso, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria, espandibile fino a 1TB tramite microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 2 MP posizionata sul lato più stretto del device, quindi per le videochiamate è consigliabile posizionare il tablet in modalità verticale.

Tra le opzioni di connettività abbiamo: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti.

La batteria è da 5.100 mAh con ricarica via cavo da 15 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria One UI.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è un tablet entry level, caratterizzato da una scheda tecnica essenziale, ideale soprattutto per chi cerca un device per l’intrattenimento che sia completo, semplice da utilizzare e che possa essere acquistato a un prezzo ragionevole.

Pur trattandosi di un low-cost, non manca nemmeno la ben nota qualità dei prodotti Samsung che anche in questa fascia di prezzo riesce a fare la differenza, portando sul mercato un device di buona fattura, robusto e dal design semplice ma molto curato.

Il prezzo di listino di questo dispositivo a 199,90 euro, ma grazie all’offerta su Amazon, è possibile portare a casa il Samsung Galaxy Tab A7 Lite a 119 euro (-40%, -80,90 euro), e con uno sconto così non si può che cedere alla tentazione e cliccare su Acquista ora.

