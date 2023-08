Samsung Galaxy Tab A8, un buon tablet a un prezzo davvero stracciato

Fonte foto: Samsung

Acquistare un tablet da utilizzare per l’intrattenimento e per lo studio è un’operazione che richiede una buona conoscenza del settore, con gli utenti che dovranno scegliere tra una marea di dispositivi sul mercato, con prezzi e specifiche tecniche molto diverse tra loro. Il più delle volte si andrà per conoscenza e a fare la differenza non saranno solo le potenzialità dei device ma anche il produttore, che in certi casi influisce notevolmente sulla decisione finale.

E tra i brand che hanno saputo conquistare questo settore, c’è sicuramente Samsung che ha portato sul mercato prodotti molto interessanti come il Samsung Galaxy Tab A8, un tablet entry level che per le prossime ore arriva a un prezzo davvero stracciato su Amazon.

Samsung Galaxy Tab A8: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab A8 ha uno schermo LCD da 10,5 pollici, con risoluzione WUXGA (1.920×1.200 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il processore scelto dall’azienda sudcoreana è un Unisoc T618 coadiuvato, in questo caso specifico, da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Il comparto fotografico è più che buono e comprende un sensore principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP (posizionata su uno dei lati più lunghi della cornice) che può essere utilizzata per le videochiamate.

Tra le connessioni abbiamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB 2.0, il jack da 3,5 mm e le varie soluzioni di geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. Merita una menzione a parte il comparto audio, con quattro speaker compatibili con tecnologia Dolby Atmos, più che perfetti per riprodurre i propri contenuti in streaming preferiti. La batteria ha una capacità da 7.000 mAh con ricarica cablata a 15 W. Il sistema operativo è Android 11 con interfaccia proprietaria Samsung One UI, che si aggiornerà automaticamente ad Android 13 alla prima accensione del tablet.

Samsung Galaxy Tab A8: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy Tab A8 è uno dei tablet low cost di Samsung, perfetto per l’intrattenimento quotidiano e per lo studio (a patto che non si debbano eseguire operazioni troppo specifiche). Parliamo di un dispositivo perfetto per essere utilizzato in giro, che punta su una buona autonomia e una grande semplicità di utilizzo, adatta davvero a chiunque. Oltre a questo non bisogna nemmeno dimenticare la ben nota affidabilità dei prodotti Samsung che, anche per gli entry level, è un dettaglio che può fare la differenza in fase di acquisto.

Il prezzo di listino è di 279,90 euro, ma con l’offerta su Amazon, è possibile risparmiare qualcosa, portando a casa questo tablet a 173,99 euro (-38%, -105, 91 euro) uno sconto decisamente interessante e che, in vista del rientro a scuola, può aiutare molte famiglie a comprare un tablet affidabile e robusto, adatto anche per i più piccoli.

