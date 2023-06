Streaming sotto l'ombrellone? Questo tablet è in super sconto

La scelta di un tablet per l’intrattenimento non è mai semplice perché, nonostante il dispositivo verrà utilizzato quasi esclusivamente per lo streaming e la navigazione sul web, occorre far combaciare alcune specifiche tecniche ben precise. Ci sarà bisogno, ad esempio, di uno schermo dalle dimensioni generose ma non esagerate e di un comparto tecnico in grado di bilanciare performance e autonomia. Il mercato pullula di dispositivi a prezzi davvero stracciati pensati per ingolosire l’utenza ma che, alla fine, sono davvero di scarsissima qualità e presto o tardi finiranno per essere inutilizzabili.

Ma questo non è il caso di Samsung Galaxy Tab A8, capace di offrire una scheda tecnica interessante e la ben nota attenzione dell’azienda sudcoreana per i dettagli e per la qualità dei suoi prodotti. Parliamo di un tablet economico, certo, ma che ha tutte le carte in regola per diventare il "compagno fedele" dei pomeriggi sul divano, tra una serie TV e un po’ di shopping online. Se poi con l’offerta Amazon si arriva a oltre 100 euro di sconto, trovare un’alternativa altrettanto valida è davvero impossibile.

Samsung Galaxy Tab A8 – Unisoc Tiger T618 – versione 4/64 GB

Samsung Galaxy Tab A8: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Tab A8 ha un display LCD da 10,5 pollici con risoluzione WUXGA (1.920×1.200 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il processore scelto da Samsung è un Unisoc Tiger T618 con GPU Mali G52 MP2. A questi si affiancano 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, espandibili fino a 1 TB utilizzando una scheda microSD. Un chip non proprio tra i più potenti in commercio ma più che sufficiente per garantire un discreto bilanciamento tra performance e consumi.

Il comparto fotografico ha un sensore principale da 8 MP mentre la fotocamera frontale è da 5 MP, posizionata su uno dei lati più lunghi del dispositivo in modo da poterla utilizzare per le videochiamate anche con il tablet posizionato in orizzontale.

Le connessioni, per questa specifica configurazione in offerta non prevedono lo slot per la scheda SIM. Non mancano, però, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB, le varie tecnologie per la localizzazione tramite satelliti GPS, Glonass, Galile e QZSS e il jack da 3,5 mm indispensabile per tutti coloro che ancora scelgono di utilizzare cuffie con il filo. Di buon livello anche il comparto audio, con un sistema a quattro speaker compatibile anche con Dolby Atmos.

La batteria è 7.000 mAh con ricarica cablata da 15 watt. Infine il sistema operativo è Android 11.

Samsung Galaxy Tab A8: l’offerta Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A8 è un tablet entry level, perfetto soprattutto per l’intrattenimento e per un utilizzo quotidiano tra social e navigazione sul web. I componenti scelti da Samsung sono di buon livello e, senza esagerare, è possibile utilizzare questo device anche con le principali applicazioni per la produttività.

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy Tab A8 è di 279,90 euro ma grazie all’offerta di Amazon è possibile acquistarlo a 169 euro (-40%, -110,90 euro), uno sconto più che interessante per un dispositivo che potrebbe ancora fare gola a molti, soprattutto per chi ha bisogno di un nuovo tablet e non vuole spendere cifre esorbitanti.

Samsung Galaxy Tab A8 – Unisoc Tiger T618 – versione 4/64 GB