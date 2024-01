Samsung Galaxy Tab A8, con gli sconti Amazon è davvero irresistibile

Fonte foto: Samsung

Un tablet low-cost può essere la scelta giusta per l’intrattenimento? Certo che sì, a patto di scegliere un dispositivo di un brand affidabile che, nonostante una scheda tecnica più modesta, possa comunque garantire prestazioni e funzionalità.

È il caso, ad esempio, del Samsung Galaxy Tab A8, uno dei tablet entry level del colosso della tecnologia sudcoreano, che promette ore e ore di intrattenimento (soprattutto sulle piattaforme di streaming) a un costo davvero contenuto.

Per le prossime ore, grazie agli sconti su Amazon, il prezzo del device scende addirittura sotto i 200 euro, rappresentando l’occasione perfetta per portare a casa un ottimo tablet che non deluderà assolutamente le aspettative.

Samsung Galaxy Tab A8 – Unisoc T618 – Versione 4/64 GB

Samsung Galaxy Tab A8: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab A8 ha uno schermo LCD da 10,5 pollici, con risoluzione WUXGA (1.920×1.200 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il tablet, quindi, può essere usato per vedere film in HD.

Il processore scelto dal colosso sudcoreano è un Unisoc T618 a cui si affiancano in questo caso 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 8 MP e la fotocamera frontale da 5 MP, posizionata su uno dei lati più lunghi del tablet, ottima dunque per le videochiamate col dispositivo posizionato in orizzontale.

Tra le connessioni a disposizione ci sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e i diversi sistemi per la localizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. Il comparto audio comprende quattro speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 7.000 mAh con ricarica cablata a 15 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria Samsung One UI.

Samsung Galaxy Tab A8: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A8 è un ottimo tablet low-cost, immaginato per chi ha bisogno di un dispositivo semplice e versatile da utilizzare per l’intrattenimento quotidiano tra navigazione sul web, social network, shopping online e riproduzione dei propri contenuti preferiti sulle varie piattaforme di streaming.

Proprio per quest’ultimo scopo spiccano su questo device uno schermo dalle dimensioni generose (ma non esagerate) che permette di godere al meglio dei video e il comparto audio che grazie ai quattro altoparlanti in dotazione promette una resa sonora chiara e cristallina.

Molto buona anche l’autonomia: il produttore che promette circa 14 ore di riproduzione di video prima di dover ricaricare il device, un tempo più che sufficiente per un pomeriggio di svago da passare sul divano.

Di listino il Samsung Galaxy Tab A8 costa 279,90 euro ma, grazie all’ottima offerta su Amazon è possibile portare a casa questo tablet a 195,83 euro (-30%. -84,07 euro) uno sconto più che interessante, ottimo per chi è in cerca di un nuovo sistema per l’intrattenimento e vuole risparmiare molto sul prezzo finale.

